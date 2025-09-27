Preocupación por Alberto Cormillot: a sus 87 años fue sometido a una cirugía de urgencia

Alberto Cormillot logró detectar a tiempo lo que le estaba ocurriendo. Prestó atención a pequeñas señales que le dio su cuerpo y actuó de inmediato. Tras sufrir algunas molestias en el corazón, decidió acudir a un sanatorio, donde fue internado rápidamente.

El reconocido médico contó que el episodio de salud ocurrió el viernes por la mañana, cuando se dirigía a la radio para cumplir con su trabajo. Durante el trayecto, notó sensaciones extrañas en el pecho que se irradiaban hacia la mandíbula y la oreja, lo que lo llevó a consultar de urgencia.

Ante esos síntomas, Alberto decidió cambiar de rumbo y acudir a una clínica, donde le realizaron diversos estudios que revelaron una arteria obstruida en su corazón. Como consecuencia, el jurado de Cuestión de Peso fue sometido a una angioplastía.

El propio Alberto relató su experiencia en primera persona: “Estaba llegando a la radio, y sentía una molestia rara, que el cardiólogo llamó de grado uno. Era una molestia en el pecho que iba hacia la mandíbula y los oídos”. Y agregó: “Lo tenía a dos cuadras al hospital Finochietto y me hicieron el diagnóstico”.

De qué lo operarán a Alberto Cormillot

En el relato que continuó, el médico agregó: “Así me realizaron una angioplastia y vieron que una arteria no estaba muy bien”. Sobre las imágenes obtenidas en ese estudio, confirmó lo que había percibido de su corazón: “Estaban todas muy bien, salvo una”.

Con un tono sereno, explicó el posible riesgo que se habría presentado: “Y era la que, si yo no iba en ese momento, se hubiera tapado. Quizás me hubiera agarrado un infarto si no actuaba a tiempo”. Además, el nutricionista señaló: “Tengo muchos kilómetros de rodaje, y entonces se van acumulando placas en las arterias”.

El rápido accionar de Cormillot y su atención a las señales de su cuerpo fueron determinantes para evitar un episodio grave. Gracias a la detección temprana y al tratamiento oportuno, el reconocido médico se encuentra fuera de peligro, recordando la importancia de escuchar las alertas que envía nuestro organismo.