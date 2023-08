Preocupa la salud de Silvina Luna: volvió a terapia intensiva

La salud de Silvina Luna sigue preocupando a todos, ya que en las últimas horas debió ser ingresada nuevamente a terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires donde en dos días cumplirá tres meses internada. La actriz tiene un cuadro complejo y hay poca información oficial al respecto.

“Lamentablemente, tengo que decirles que Silvina Luna hoy a las 9.40 de la mañana volvió a terapia intensiva. Ella había sido trasladada a una habitación común y estaba con una kinesióloga. Los médicos decidieron trasladarla para que tenga otro tipo de cuidados”, contó la panelista Andrea Taboada en DDM (AméricaTV).

Sorprendida por la noticia, la conductora Mariana Fabbiani consultó: “¿Vuelve a terapia intensiva porque se agravó?”. A lo que la periodista respondió: “Exactamente. En realidad fue muy difícil que ella pudiera volver a aceptar el tema de caminar con la kinesióloga. No ella, sino su cuerpo.

Silvina Luna volvió a ser internada en cuidados intensivos.

“Entonces lo que decidieron para tener mejor cuidado es volverla a terapia intensiva. Ya no puede recibir visitas. No está intubada hasta donde sé”, resaltó.

“Ayer a la tarde la trasladaron a terapia intermedia pero hoy 9.40 a terapia intensiva”, agregó la panelista. “La condena a 4 años de prisión que tiene Aníbal Lotocki es por lo que le está pasando a Silvina Luna. Lo dice la Justicia, no lo decimos nosotros, Es culpable de eso, hay pruebas”, sentenció Martín Candalaft.

Gustavo Conti habló de la salud de su amiga, Silvina Luna

Días atrás, Gustavo Conti habló con Pablo Layus en el programa de radio que conduce “Que valga la pena”. Allí, el ex Gran Hermano se refirió al estado de salud de su amiga, Silvina Luna y fue contundente al asegurar que la modelo aún no está recuperada, sino que presenta leves mejorías.

“Si igual no se crean tanto eh, tampoco es tan así. Está recuperándose... ¡Muy de a poquito! Es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el or.., perdón por la expresión”, indicó Conti.

Silvina Luna, Ximena Capristo y Gustavo Conti (Foto: web)

“El proceso que tiene que tener ahora, no sabés. Tampoco voy a contar mucho más porque no da, pero no me gusta que digan que está bárbara. No, no está bárbara”, dijo algo molesto con las versiones sobre la salud de Silvina.

“Está luchando por su vida todos los días un poco. Y le está poniendo unos huevos que la verdad, que pobrecita, me parte el alma, con tan solo hablarlo me dan ganas de llorar”, cerró.