Pepe Ochoa le respondió a Fernanda Iglesias y estalló el conflicto: “Me preguntaban por la cárcel de Ezeiza”

Pepe Ochoa rompió el silencio en LAM luego de que Fernanda Iglesias hiciera pública una situación familiar muy delicada. La periodista mencionó el pasado judicial del tío materno del panelista, y Ochoa no tardó en salir a aclarar los tantos, visiblemente molesto por la exposición.

Qué dijo Fernanda Iglesias sobre el tío de Pepe Ochoa

Todo comenzó cuando Iglesias deslizó que Ochoa habría cambiado su apellido para alejarse del escándalo que involucró a su familia. Según la periodista, el tío de Pepe fue condenado por una estafa millonaria y cumplió una pena de cinco años en prisión, actualmente con prisión domiciliaria.

Fernanda Iglesias destrozó a Pepe Ochoa.

La respuesta de Pepe Ochoa a Fernanda Iglesias

Ante esto, Ochoa fue claro: “Hay un tema familiar que no sé qué contestar. Mi tío estafó gente, tiene una condena, y es real. Hablé de esto en DDM, porque me preguntaban por la cárcel de Ezeiza. Pero mi tío es mi tío y yo soy yo”.

Con un tono firme, pero reflexivo, agregó: “Estoy orgulloso de la familia a la que pertenezco. Jamás escondí mi apellido, mi mamá está feliz del hijo que tiene. Yo no me escondo ni tengo nada que ver con esa situación. Entiendo el juego que querés jugar, pero esto no te suma, habla más de vos que de mí”.

Además, desmintió haber cambiado su apellido: “Mi apellido es Ochoa. Perdí una cuenta de Twitter en 2013 y en 2014 me hice otra. El escándalo familiar fue después. Nunca me escondí. Mi mamá viene a verme, da el DNI, y no hay nada que ocultar”.

Visiblemente afectado, Ochoa cerró su descargo con una reflexión personal: “Es un tema muy doloroso. Hoy me escribieron en redes diciéndome que devuelva plata o casas, y yo no tengo nada que ver. Me duele, pero sobre todo por mi abuela, que sufre mucho”.