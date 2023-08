Pampita recordó los comienzos de su carrera en Buenos Aires y se emocionó: “Como no tenía un mango...”

Hoy por hoy, Pampita Ardohain es una de las mujeres más famosas de la Argentina. Modelo y conductora, Carolina ya tiene muchísimos fanáticos a lo largo del país, tanto es así que cuenta con más de 7,5 millones de seguidores en Instagram, pero sus comienzos no fueron para nada fáciles hasta llegar a ser quien es hoy.

Durante una entrevista en el programa la Noche al Dente de Fernando Dente, Pampita repasó varios detalles de su vida personal, como sus comienzos cuando llegó a Buenos Aires o la impensada manera en la que conoció a su actual marido, y emocionó a todos.

Foto: captura pantalla.

La llegada de Pampita a Buenos Aires para cumplir su sueño: “Me vine con 500 pesos”

Como la mayoría de las personas del interior del país, Pampita tuvo que viajar a capital para poder acercarse más a cumplir su sueño de triunfar. Durante la nota con Fer Dente, la modelo dio varios detalles sobre cómo fue la dura travesía hasta llegar a donde se encuentra hoy.

“Me vine a Capital a los 17 años con 500 pesos desde La Pampa”, contó, y detalló: “Vivía con una amiga. Si no había plata, comíamos galletitas de agua. Salí por el barrio a tirar currículums, pero como nunca había trabajado en mi vida, no sé qué inventé”.

Luego, se emocionó al contar como eran los difíciles momentos que vivió: “Así que conseguí trabajo como cajera en un outlet de ropa en Martínez, y en el horario de almuerzo, como no tenía un mango, me iba a una estación de tren a leer un libro. Soy consciente que todo lleva un trabajo y uno puede construir sus sueños, pero los tenés que tener muy en claro para no rendirte en el camino”.

Pampita emocionada con Fer Dente Foto: captura

El conductor comenzó a preguntarle sobre su vida amorosa en esos tiempos y, entre risas, recordó como fue una de las primeras citas que tuvo cuando se separó del actor Benjamín Vicuña. “Fui a una cita porque una amiga me mostró una foto y me dijo que podía resultar. La cosa es que se la pasó toda la comida hablando de su exmujer, si volvía o no con ella, y yo le hice de terapeuta. Después la llamé a mi amiga y le dije: ‘¿Por qué me mandaste a esta cita?, ¡este señor está re enamorado de su exmujer!’”.

Pampita recordó en qué gastó su primer sueldo: “Compré cosas para mi casa de La Pampa, porque había lugares que no tenían puesto el artefacto de luz y estaban solo las lamparitas colgando. Así que fui a una casa de electricidad y compré un montón de cosas. Después, ahorré mucho durante un año y medio porque me quería comprar mi primer departamento. No me compraba nada, pero también eran otros tiempos, en ese momento se podía”.

Las particulares fotos que le mandaba Roberto García Moritán para conquistarla

Pampita y Roberto García Moritán comenzaron a salir en 2019 y ese mismo año se casaron. Hoy tiene una hija juntos, Ana, y todo marcha bien, pero al recordar como comenzó la historia de amor, la modelo contó un particular detalle.

Cuánto sale comer en el restaurante del marido de Pampita Foto: Instagram

Es que la conductora detalló como fue el método de seducción del empresario antes de verse personalmente. “Él le pidió mi teléfono a una amiga mía. Y me dijo ‘hay un amigo mío que te quiere conocer y yo creo que te va a gustar, no sabes, es educadísimo, caballero, una persona de bien, no quiere joder, está en un momento de su vida que tiene ganas de encontrar a alguien para enamorarse’”, comenzó.

Asimismo, continuó: “Empezamos a hablar por Instagram. Él estaba de viaje, estaba en Perú. Me mandaba fotos de comida peruana, una cosa rarísima”. Sobre el final, la diva no contuvo su emoción luego de haber dado una entrevista tan profunda y se largó a llorar.