Pablo Echarri se metió en la polémica de Luca Martin y arremetió contra Chiche Gelblung: “Siempre me jugó sucio”

Pablo Echarri se metió en la polémica que involucra a Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa, quien es su pareja hace más de 20 años. Luego de un tenso cruce en redes sociales con Eduardo Feinmann, Echarri expresó su opinión respecto de Chiche Gelblung.

Luca, Morena y Julián, los tres hijos de Nancy Duplaá.

“Si querés que yo diga lo que opino de Chiche, mejor que quede Luca, porque en casa no lo queremos mucho a Chiche", arrancó diciendo el actor, abordado por cronistas a la salida de Druk, la obra que protagoniza.

Cuando los periodistas le comentaron que Gelblung había dicho que Luca era “un pelotudo” aseguró que no le sorprendía. “No me extraña, estuvo liviano (para lo que suele decir)”, indicó.

También opinó que no le pareció tan grave lo dicho por Luca Martin en relación al legendario periodista. “Los chicos dicen la verdad a boca de jarro. No ha mentido, tal vez se sintió ofendido Chiche porque dijeron que es un hombre mayor. Pero en nada de lo que dijo ha mentido. No tiene 300 años, pero va camino”, indicó.

“Luca se está haciendo”

Además, habló propiamente de Luca, a quien defendió asegurando que está iniciando su camino y considerando que el lugar que ocupa lo pone en estas situaciones.

“Luca se está armando, se está haciendo. Trabaja de comunicador, comunica, está en la televisión, está expuesto por estar en la televisión y en este tipo de programas donde se opina. Sus opiniones, en estos tiempos que corren, no pueden medirse, no es una opción. Pero me parece bien que vaya aprendiendo, que se vaya fogueando", dijo.

“Siempre me ha jugado sucio”

A su vez reiteró que no le pareció “una falta de respeto” la frase de Luca y dio vuelta los papeles. “Chiche no es alguien a quien yo particularmente quiera y es mutuo. Hace más de 32 o 33 años que lo conozco a Chiche y las veces que se ha acercado a mí por algún interés periodístico siempre me ha jugado sucio”, dijo. Y consideró que no es “abuelito bueno” como para guardarle especial respeto.

“Estás hablando de alguien que maltrata a sus compañeros. Me parece que tiene que ver con lo que Chiche emana y con lo que le pasa a un chico de la edad de Luca con eso", señaló.

Acerca de qué sucedió en el pasado para que quedara con ese resquemor hacia Gelblung, Echarri prefirió no ahondar. “Es una cosa vieja de 30 años. Chiche para conseguir una noticia ha jugado sucio a lo largo de su vida periodística. Todos lo sabemos, sus propios discípulos hablan de eso, de su falta de escrúpulos a la hora de conseguir una noticia. Eso se le ha vanagloriado siempre, digo, sus seguidores, sus discípulos, hablan de eso. Algunos lo defienden porque, bueno, corporativamente se defiende, pero no hay mucho para defender ahí“, concluyó.