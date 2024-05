Pablo Echarri reveló cómo hace para llegar a fin de mes con su familia: “Cambio dólares”

Pablo Echarri es un actor argentino reconocido por sus interpretaciones en “Montecristo”, “Resistiré”, “El Elegido”, entre otros. Además, fue protagonista de obras de teatro y películas, está casado con la actriz Nancy Dupláa, ambos son conocidos por haber protagonizados varias polémicas en los medios de comunicación por su orientación política.

Las decisiones políticas del gobierno de Javier Milei llegaron a la cultura, y es por eso que muchas películas y obras de teatro sufrieron algunos recortes. Lo que llevó a que los actores salgan a opinar sobre su ideología y la situación crítica que pasa en el arte.

Pablo Echarri tuvo que vender sus ahorros en dólares para llegar a fin de mes.

Pablo Echarri contó cómo llega a fin de mes con su familia

Pablo Echarri contó en una entrevista para C5N cómo le afecta a él y su familia el contexto social y económico que se vive. “La economía en argentina se derrumba, las Pymes, los jubilados, los trabajadores profundizaron sus problemas. La calle es una seda y no hay nadie que diga nada, ni quienes hayan votado por convicción, o por acompañamiento, como el caso de Juntos por el Cambio”, expresó el actor.

“Están callados la boca porque lo que está sufriendo el pueblo es un ataque feroz. Descreo que Argentina pueda encontrar estabilidad económica con gobiernos de ultraderecha”, agregó Pablo Echarri.

Al ser consultados por el precio de los servicios, el actor reveló: “Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. Todo esto para la gente que cree que yo vengo a defender las políticas culturales, porque me sirvo del Instituto Nacional del Teatro y tengo un trabajo sostenido. Yo soy productor, soy actor, me sigo subiendo a las tablas, soy gestor cultural en SAGAI y, de alguna manera, no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y gigantemente. Los servicios han subido de manera sideral. En la última factura de agua me llegaron casi cien mil pesos”.

Luego el periodista le preguntó si él y su familia tocan los ahorros para llegar a fin de mes, Pablo Echarri respondió: “Tocamos ahorros claramente. Este es un deporte que la clase media argentina está haciendo para poder subsistir. Y esto es lo que vinieron a hacer, vinieron a sostener el saneamiento de la economía, entre comillas, con el ahorro de los argentinos”.

“Yo hay meses que cambio dólares, que es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina. No vamos a discutir la dicotomía ahorro en pesos o ahorro de dólar, la Argentina es un país con una economía bimonetaria. No hay otra forma que ahorrar en dólares, si ahorrás en un plazo fijo en pesos, te viene una devaluación y perdiste ese plazo fijo en un instante”, expresó Pablo Echarri.