Oriana Sabatini confesó cuál es la parte del cuerpo de Paulo Dybala que más le gusta y dejó a todos en shock: “Tiene el mejor…”

Durante su paso por la Argentina, Oriana Sabatini se sumó al stream de Olga y llamó la atención por la sinceridad con la que habló de Paulo Dybala.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala buscan agrandar la familia

Fiel a su estilo espontáneo, la artista no dudó en mostrar una foto desde su celular y, entre risas, contó cuál es la parte del cuerpo de su pareja que más le atrae, sorprendiendo con su respuesta directa y sin filtros.

Cuál es la parte del cuerpo de Paulo Dybala que más le gusta a Oriana Sabatini

En medio de la charla descontracturada y entre risas, Oriana Sabatini se animó a hablar sin tapujos sobre Paulo Dybala y sorprendió con una declaración inesperada. “Mi marido tiene el mejor culo que vi en mi vida”, expresó la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini en plena transmisión, dejando a todos boquiabiertos.

Lejos de frenar allí, la cantante decidió remarcar lo que siente y volvió a destacar una de las cualidades físicas de su pareja. Con absoluta sinceridad, redobló la apuesta y agregó: “Literal, tiene un culo increíble”, confirmando que no tiene problemas en elogiar públicamente al futbolista.

Entre carcajadas y con total naturalidad, Oriana Sabatini recordó una imagen muy particular de su marido que causó sensación en las redes. “Hay una foto de Paulo, en traje, que se viralizó un poco. ¡Ay! Lo estoy cosificando, no me cancelen”, comentó divertida mientras buscaba la captura en su celular para enviársela a la producción del programa.

Lejos de incomodarse, la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini se sumó al clima distendido de la mesa y cerró su intervención con una frase cargada de humor y complicidad. Con una sonrisa, la actriz y cantante aclaró: “No es por lo único que lo amo. Acá encontré la foto”, dejando en claro que, más allá de la broma, su amor por Dybala trasciende lo físico.

El cordobés Paulo Dybala entrena en Roma y prepara su regreso. (Instagram Paulo Dybala / Prensa Roma).

De esta manera, Oriana Sabatini dejó en claro que no tiene problemas en hablar con espontaneidad sobre su relación con Paulo Dybala. Entre bromas, elogios y declaraciones sin filtros, la artista mostró una vez más la complicidad y el cariño que mantiene con el futbolista, confirmando que su vínculo atraviesa un gran momento.