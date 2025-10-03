Cada vez falta menos para la gran final de La Voz Argentina y la polémica no se detiene, más bien, crece día a día. En esta instancia, es cada vez más difícil para el jurado tener que decidir quiénes siguen en competencia y quienes no. Con cada nueva eliminación, el público comparte sus teorías y opiniones en las redes sociales y se arma el debate.

En la última gala, Soledad Pastorutti decidió salvar al dúo conformado por Agustín Carletti y Mauricio Tarantola por encima de Valentina Otero y estalló la polémica. Los fanáticos de La Voz Argentina apuntaron contra la jurado y a la producción de “machistas” y dijeron de todo.

Soledad es jurado de "La Voz Argentina". (Captura)

El enojo con La Voz Argentina por la eliminación de Valentina Otero

Este jueves 2 de octubre, durante el cuarto round de La Voz Argentina, dos participantes quedaron fuera de competencia y en las redes sociales estalló el enojo con el programa.

La eliminación de Sofía generó controversia, pero el fuerte estalló con la definición de Soledad Pastorutti, quien tuvo que tomar una medida drástica en su equipo. La cantante debió decidir entre Valentina Otero y el dúo conformado por Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, que también habían empatado. “Me voy a quedar con el dúo. Perdón, Valen”, expresó la cantante, desatando la furia en las redes sociales.

¿Odian a las mujeres? La polémica eliminación de Valentina Otero que desató una ola de críticas contra La Voz Argentina

Valentina Otero, que comenzó en el team Miranda, luego fue elegida por Lali y, finalmente, recaló en el equipo de Pastorutti, era una de las favoritas del público. Su eliminación generó una gran polémica en las redes y desató la controversia. El público seguidor de La Voz Argentina no solo apuntó contra Soledad —a quien acusaron de no querer a Valentina— y también contra el programa por ciertas actitudes machistas.

“Valentina Otero fue la participante más ninguneada por todos los teams en los que pasó y nunca dejó de demostrar talento vocal, pisada escénica y la capacidad de transmitir al público”, escribió un usuario de X (antes Twitter). “Al final, el único spoiler real era que la Sole odiaba a Valentina. Una piba que pasó por canciones muy difíciles que nunca se escucharon en La Voz, contra un dúo que siempre cantó lo mismo”, dice otro mensaje.

¿Odian a las mujeres? La polémica eliminación de Valentina Otero que desató una ola de críticas contra La Voz Argentina

“La próxima hagan un programa que se llame La Voz Masculina así nos ahorramos todos estos disgustos, si total el final es el mismo La Voz Argentina”, "Valen Otero es la personificación de discurso de taylor cuando dijo q. A las artistas mujeres se le exige mil veces mas y que se renueven todo el tiempo, mientras que los tipos con una guitarra son alabados“, ”No puedo creer como han volado a las mujeres en esta edición“, ”Podemos hablar de la trabas y dificultades que le ponen a las chicas en la voz argentina?“, fueron otros de los tantos comentarios sobre la participación de las mujeres en esta edición de La Voz Argentina.