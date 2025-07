¿Nuevo romance para Pampita? El hombre en quien se habría fijado tras su separación de Martín Pepa: “Tiene hijos y...”

Pampita volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras confirmar su separación de Martín Pepa. Si bien se especuló con la existencia de una tercera persona, nuevos datos salieron a la luz que cambiaron el panorama.

En este sentido, trascendió que Carolina Ardohain habría hecho todo lo posible para evitar la ruptura con el polista. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el nombre del hombre que la modelo habría dejado pasar por priorizar su relación con Pepa.

La llamativa predicción de Pitty La Numeróloga sobre la separación de Pampita y Martín Pepa: “Ella no ha dejado de querer a...”.

Fue a través de una revelación de Carolina Molinari en El Trece que se conoció quién habría captado la atención de Pampita. Aunque no se dieron nombres concretos ni se expusieron identidades, la panelista aseguró que se trataría de alguien que, en algún momento, despertó un fuerte interés en la modelo.

Quién es el nuevo pretendiente de Pampita

Carolina Molinari sorprendió a todos los presentes en la mesa de Puro Show al revelar una situación desconocida: “Lo contó ella, tuvo una salida con una persona que yo conozco y ella se la pasó toda la cena hablándole de lo que le había pasado, su separación”, destacó.

En aquel momento, al igual que ahora, ella se encontraba soltera, y él parecía ser el candidato perfecto. Sin embargo, por distintos motivos, la relación no prosperó. Tal vez, ahora que volvió a estar sin pareja, exista la posibilidad de que entre ellos surja algo más.

Pampita, de vacaciones en el sur argentino (Instagram de Pampita)

La panelista no escatimó en elogios al referirse al hombre en cuestión y fue contundente con su comentario: “Ese era un candidatazo en todo sentido, se lo perdió, un tipo recontra mega regio, es buena persona, no es fiestero, tiene la edad que a ella le gusta, tiene hijos, todo cerraba. Es más, conozco a una famosa que me dijo ‘ay, qué bueno sería engancharme a este’”, sentenció.

Aunque la relación con Martín Pepa llegó a su fin, todo indica que Pampita aún tiene pretendientes interesados y oportunidades abiertas en el plano sentimental. Habrá que ver si, con el paso del tiempo, decide volver a apostar al amor con alguien que en su momento dejó pasar.