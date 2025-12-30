Nicole Neumann contó la verdad sobre si invitaría a Fabián Cubero a la fiesta de 15 de Allegra: “Tenía...”

Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron casados varios años y tuvieron tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. A pesar de que se divorciaron hace un tiempo, la expareja sigue con los conflictos que involucran a las menores y se vuelven público. El nuevo problema familiar es por el cumpleaños de 15 de la segunda hija, ya que cada padre hará una fiesta.

Los primeros días de enero, Allegra cumple 15 años y según el acuerdo estipulado, su papá le va a realizar su fiesta mientras que su mamá la llevará de viaje. No obstante, la modelo quiso hacer las paces y deslizó que quería estar presente en el festejo de su hija, como el exfutbolista se negó, ella decidió hacer un festejo aparte con la familia materna.

Nicole Neumann presumió la compañía de su hija Allegra.

La modelo contó, hace semanas, que estaba organizando el festejo de su segunda hija porque su familia quería tener la oportunidad de celebrar con la quinceañera. En ese contexto, Nicole fue abordada por Farándula Show y reveló si está en la lista su ex.

“¿Creés que ella va a querer sumar a la familia del padre?“, le preguntó el cronista a la modelo. “Tenía esa posibilidad sin problemas, pero bueno, no sé. Yo hablo por mi parte nada más”, comentó sin filtros Nicole dando por cerrado el tema.

De esta forma, la modelo dejó en claro que su hija tiene la posibilidad de elegir si desea invitar o no a su padre a este festejo.

Qué dijo Mica Viciconte sobre la supuesta fiesta que le hará Nicole Neumann a su hija

Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero con quien tiene a su hijo Luca, dio su opinión en un móvil de A la Tarde (América): “Pobres todos los amiguitos que van a tener que ir a un doble cumpleaños. Es raro. Yo no compito con nadie…”.

“Por supuesto que sé quién es ella, pero respeto a sus hijas. Me mandó mensajes, no voy a exponer nada. Si te arrepentís, mi teléfono es el mismo”, reveló la famosa sobre la posibilidad de sellar el conflicto y seguir adelante como familia.

En ese sentido, la famosa comentó: "Si se disculpa, podría cambiar todo. No digo que voy a tomar mate, pero es un camino por el que se puede construir algo bueno".