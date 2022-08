Su desembarco en Instagram y su posterior hackeo mantuvo a Nicolás Cabré en boca de todos. Como pocas veces, el actor se animó a abrir las puertas de su intimidad y a través de su perfil público comparte algunos acontecimientos de su día a día. Ahora fue por más y habló de su relación con su hija, Rufina.

Fruto de su relación con la China Suárez, el artista brindó una entrevista donde habló sobre cómo fue su crianza desde pequeña y cómo es su vínculo en la actualidad con la nena de 9 años.

Rufina Cabré Foto: Web

Rufina pasa tiempo tanto con su mamá como con su papá. Acostumbrada a la acelerada vida de sus progenitores por sus rutinas laborales, según Cabré, su niña es “recontra compañera”. “Ojalá sea mejor padre. No me importa nada más que eso. Ojalá sea el 2% de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo. Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre”, confesó para A24.

Y contó cómo organiza el resto de sus compromisos: “Compartimos mucho tiempo juntos, y lo disfruto. Con ella hago todo lo que puedo. Las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella”.

Rufina Cabré Foto: Web

En ese mismo sentido, reveló cómo fue su crianza: “Es mi compañerita, desde muy chica. Yo no delegué, nunca tuve niñera. Desde bebé, éramos ella y yo aprendiendo a convivir. Pero Rufi me la hace muy fácil, es recontra compañera y me banca a muerte”.

Nicolás Cabré y Rufina, un vínculo muy cercano

Pese a sus intenciones de querer estar siempre al lado de su hija, Cabré reconoció que sabe reconocer ciertos límites propios del crecimiento de su niña. “No quiero invadirla, pero quiero estar hasta el día que me diga ‘pá, dejá de molestar’. A veces se ve que hay alguien que le gusta, y cuando pasa, me suelta”, contó divertido.

“Rufi me hace la persona más feliz del mundo. La admiro. No sé de dónde le salen las cosas. Es una personita hermosa. Es buena”, confesó.