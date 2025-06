El desgarrador mensaje de Nicolás Cabré tras la muerte de su mamá que conmovió a todos: “Hoy te fuiste...”

Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida. Este viernes, el actor confirmó públicamente el fallecimiento de su mamá, Cristina Birckenstaedt, y le dedicó unas palabras que conmovieron a sus seguidores.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Cabré compartió una historia con una foto de su madre y un mensaje breve pero desgarrador: “Hoy te fuiste y encontré esta foto tuya. Volá alto Cristina. Volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar”.

El mensaje del actor a horas del fallecimiento de su mamá.

La relación de Nicolás Cabré con sus papás

Durante años, Cristina trabajó como portera en diferentes escuelas y logró ganarse el afecto de todo un barrio. Vecinos del barrio de Mataderos recuerdan su calidez, simpatía y el orgullo con el que hablaba de su hijo. No era raro ver a chicas acercarse hasta su casa con la ilusión de llevarse un autógrafo o una foto de Cabré, que por ese entonces ya era una figura popular de la televisión.

Nicolás Cabré.

A pesar del bajo perfil que siempre mantuvo, su presencia marcó profundamente el camino de Nicolás, quien la recordaba con amor en cada entrevista donde hablaba de sus orígenes.

El actor se despidió de su mamá.

En una entrevista reciente, Nicolás rememoró los comienzos de su carrera y destacó el papel que jugaron sus padres en su formación como actor y como persona. “Mis papás me llevaban a las grabaciones y después se iban a trabajar. Mi viejo era taxista y no podía frenar el día, pero preguntaban a qué hora terminaba y me pasaban a buscar”, explicó.

Nicolás Cabré en México

También habló del fuerte lazo que lo unía con su padre, a quien perdió hace algunos años. “Mi viejo era lo más grande que hay. Emanaba mucha alegría. Se le caía la baba conmigo”, dijo emocionado.