La tremenda reacción de Nicolás Cabré al enterarse que la China Suárez quiere llevarse a Rufina a vivir en Turquía.

A una velocidad vertiginosa, casi como un destello, la vida cotidiana de Mauro Icardi dio un giro inesperado. Tras ser desalojado por la policía del edificio de Núñez luego de una denuncia de Wanda Nara, el futbolista no tardó en refugiarse en los brazos de la China Suárez.

El delantero no solo afirma que volvió a creer en el amor, sino que lo demuestra con entusiasmo. A través de su cuenta de Instagram, inunda su perfil con publicaciones apasionadas junto a María Eugenia, dejando en claro que su corazón late fuerte por la actriz.

Mauro Icardi y La China. Foto: Instagram.

Ahora la historia de amor entre los tortolitos suma un nuevo capítulo. Mientras Mauro Icardi sigue con la rehabilitación por la rotura de ligamentos que sufrió, en los próximos días deberá volver a Turquía para continuar su tratamiento en el Galatasaray, el club que lo tiene bajo contrato.

La actriz acompañó al futbolista el fin de semana en el estadio turco y no escatimó sonrisas frente a las cámaras, sabiendo que todas las miradas estaban puestas en ellos. Incluso, trascendió que ya habrían elegido una mansión en Estambul para comenzar una nueva etapa juntos. Sin embargo, una pregunta clave comienza a resonar: ¿llevará a sus hijos con ella a Turquía?

Así reaccionó Nicolás Cabré al enterarse de que la China Suárez quiere vivir en Turquía con sus hijos

En ese marco, Luis Bremer compartió detalles sobre la reacción de Nicolás Cabré, el padre de Rufina, ante la posible mudanza de María Eugenia a Turquía para acompañar de cerca a Mauro Icardi. “Se viene la vida en común entre la China y Mauro en Turquía, es un plan que blanqueó a los padres de los hijos que tienen en común, como Cabré y Vicuña con la China”, comentó el periodista.

De esta manera, el panelista de Desayuno Americano dejó en claro cuál es la postura del actor: “Hay conversaciones de por medio, me dicen que Cabré no está viendo para nada bien este plan familiar que lo alejaría de Rufina por un tiempo. El plan que le presentó China no es para siempre, por lo pronto entre cuatro y seis meses”.