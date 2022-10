Nai Awada acusó a Nati Jota de haberle hecho bullying: “Me torturó toda la secundaria”.

Nati Jota está en un gran momento profesional con el éxito de Luzu TV, la productora que lanzó al aire más de cinco programas de radio por streaming y la está rompiendo. Nati está a frente de Nadie dice nada, el primero de los programas y el más exitoso hasta el momento. Tal es la popularidad que en octubre llenaron tres teatros Gran Rex con un show inédito.

Además, está como panelista en Gran Hermano, el programa que está causando sensación y mucho revuelo en las redes sociales. Pero no todo es color de rosas, y es que en los últimos días Nati tuvo que enfrentarse a una fuerte acusación. Y es que Nai Awada aseguró que la influencer le hizo bullying durante la secundaria.

Nati Jota en Gran Hermano Foto: instagram

La conflictiva historia entre Nai Awada y Nati Jota

Según contó la sobrina de la ex Primera Dama, Nati le hizo bullying cuando tenía 15 años. “Todo vuelve en la vida Nati Jota, por más que hoy estés en tv, la vida se ocupará sola de devolverte todo el dolor y daño que le hicieron a una nena de 15 años que solo intentaba pertenecer a tu nefasto grupo”, contó Awada en junio de este año luego del escándalo que Emily Lucius atravesó durante su estadía en El Hotel de los Famosos.

Nai Awada ya había hablado del tema en junio de este año. Foto: Captura

“Mi papá tuvo que intervenir y recién ahí frenaron. Son tus amigos hoy”, arremetió la joven. Sucede que Nai y Nati eran compañeras en el colegio y aparentemente Jota pertenecía a un grupo de amigos que no tenía muy buenos tratos para con Awada.

Cada vez que Nati está envuelta en un escándalo de este estilo, Nai sale al cruce y recuerda lo que vivió en su adolescencia. “Yo les dije de Nati Jota… averigüen un poco antes de tener ídolos, consejo. A mí me la hizo pasar para el ort* toda mi adolescencia y sus amigos me acosaban”, twitteó a principios de octubre y agregó: “Jamás la perdoné y jamás entendí por qué está en los medios”.

Nai Awada aseguró que Nati Jota le hacía bullying en a secundaria. Foto: Captura

Sin embargo, la polémica volvió a encenderse luego de que Jota haya acusado a Tomás Hoder, el primer eliminado de Gran Hermano, de haberle hecho bullying a algunos participantes. “No me banco la hipocresía. Esta ahí sentada criticando algo que se la pasó haciendo toda la secundaria”, escribió Awada en su perfil de la red social.

Los tweets de Nai Awada. Foto: Captura

“Nati J me tiene bloqueada de todos lados y jamás me pidió perdón, por eso sigo contándole así ningún chico más pasa por lo que yo pasé. No pude terminar el secundario y tuve ansiedad y pánico. Ella sigue siendo amiga de todos los siniestros que me torturaban día a día”, dijo Nai.