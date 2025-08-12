Nació Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti: la primera foto del bebé

Alejandra Maglietti vive el mejor momento de su vida tras anunciar que estaba en la dulce espera de su primer hijo junto a su pareja. La abogada compartió todo el embarazo con sus seguidores, al igual que los preparativos para el gran día. Finalmente, la espera terminó y el lunes 11 de agosto nació Manuel.

Alejandra Maglietti se convirtió en madre por primera vez

Hace ya varias semanas que la panelista comenzó su licencia por maternidad y aguardaba en su casa la llegada de su primer hijo. El mismo lunes por la mañana, la famosa mostró su panza de embarazada y escribió: “Creció un poco”.

Alejandra Maglietti fue mamá

En horas de la noche, en Bendita confirmaron que la abogada y periodista fue mamá de Manuel junto a su pareja Juan Manuel, a quien mantiene lejos de la exposición mediática.

“Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja”, expresó Beto Casella al aire de Bendita TV en la noche del sábado.

“Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada. Estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde, haciéndole saber que, para lo que hiciera falta, estamos pendientes. La iremos a ver sin invadirla”, agregó el conductor de Bendita sobre la flamante madre.

“Se hizo esperar. Bienvenido al mundo. Llegó sanito, con la mamá bien de salud y de ánimo”, comentó Casella ante el aplauso y emoción de los panelistas y compañeros de Maglietti.

En el programa mostraron la primera foto de Manuel, el bebé recién nacido de la periodista y abogada.

En Bendita mostraron la primera foto del bebé de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti contó por qué nunca mostró a su pareja, el papá de su hijo

En una entrevista que brindó Alejandra Maglietti a Los Profesionales de Siempre contó su determinante decisión al no mostrar a su pareja en redes sociales: “No me gusta exponer mi relación personal”.

Juan Manuel y Alejandra Maglietti.

“Así como te critican por un filtro, también empieza como a haber un montón de odio para una relación. Es muy difícil”, expresó la abogada sobre las críticas que recibe a diario por usar mucho filtro en sus fotos.

“Si lo mostrás, te lo quieren afanar. Te lo digo de una. Sí, soy celosa. ¡Obvio que soy celosa!”, manifestó contundente Alejandra Maglietti.