Nació Gemma, la primera hija del Colo Barco y Yaz Jaureguy: “Amor de nuestras vidas”

La relación de Valentín “El Colo” Barco y Yaz Jaureguy fue una de las más comentadas en el mundo del deporte. Tras blanquear su romance a principios de 2023, la pareja se comprometió a fines del año pasado y anunciaron la llegada de su primer bebé.

Colo Barco y su novia Yaz en Inglaterra (Instagram)

“Estamos muy felices de contarles que se agranda nuestra familia. Te deseamos tanto que no vemos el momento de tenerte con nosotros. Gracias por elegirnos, te vamos a recibir con mucho amor. Mamá, papá, Milo y Konan”, aseveró los prometidos en compañía de una foto familiar con la ecografía.

El Colo Barco y Yaz Jaureguy estaban contando los días para la llegada de su bebé. Y esa espera terminó hace unas horas, ya que la modelo de 26 años anunció la llegada de Gemma, su primera hija con el exjugador de Boca Júniors.

Así fue el nacimiento de la primera hija del Colo Barco

Yaz Jaureguy fue la primera en revelar la noticia para sus fanáticos. Por medio de sus redes sociales, publicó una foto del pie de su pequeña. “Bienvenida, amor de nuestras vidas. Gracias por elegirme”, escribió la influencer con emoción.

Nació Gemma, la primera hija de Valentín “El Colo” Barco y Yaz Jaureguy: “Amor de nuestras vidas”

Seguidamente, se mostró con Gemma en brazos mientras veía su teléfono. Esto sucedió porque el equipo de Valentín estaba jugando con el Olympique de Lyon como parte de su octavo partido con la Ligue 1. “Siguiendo a papi”, describió Jaureguy.

Tras este partido, el exjugador de Boca no pudo estar en el nacimiento de su hija. Esto no lo alejó del momento en absoluto, dado que no dudó en celebrar su llegada con un sentido posteo en redes sociales. “Son mi vida entera. Las amo con mi alma”, escribió el futbolista.

Cómo fue la propuesta de matrimonio de Valentín “El Colo” Barco y Yaz Jaureguy

Desde otro aspecto, la pareja no solo celebró el nacimiento de Gemma. A fines del año pasado, el futbolista decidió proponerle matrimonio a la modelo en uno de los lugares más románticos en Sevilla: la Plaza España.

El hecho ocurrió mientras estaban disfrutando de una caminata nocturna por la plaza. Allí, de forma sorpresiva, el delantero se arrodilló y le pidió casamiento. “Si, acepto. Gracias por aparecer en mi vida, sos todo lo que siempre soñé”, expresó Yaz con emoción en redes.