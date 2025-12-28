Murió el popular cantante de tango “Chiqui” Pereyra tras un accidente doméstico

El ambiente de la música argentina está de luto y conmovida por la noticia de la muerte de Ricardo “Chiqui” Pereyra a los 74 años, un emblema del tango. El artista no logró reponerse de las heridas que le dejó un accidente doméstico que sufrió semanas atrás.

El cantante, que nació en General Roca, Río Negro, estaba internado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, a la que fue trasladada después de caer de una escalera. Este accidente doméstico le trajo lesiones graves, por lo que fue operado de urgencia.

Tras la cirugía, el cantante de tango quedó en estado crítico y estaba internado. Su familia iba informando cómo seguía su estado de salud y esperaban “un milagro”. Los médicos señalaron que estable, pero no había actividad neurológica. Finalmente, tras semanas de lucha, Chiqui Pereyra falleció en la madrugada del 28 de diciembre.

Murió el cantante de tango Chiqui Pereyra

La noticia fue confirmada por su familia en redes sociales. “Sabiendo que ya muchos se enteraron, con todo el dolor del mundo, debo comunicarles el fallecimiento de “El Chiqui”. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe“, escribió su hija en redes sociales.

“Le pido un último favor, mamá está destruida como el resto de la familia, pero ella que era el pilar hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás. Ya habrá tiempo para responder... Gracias por tanto”, agregó la hija del cantante en su cuenta de Facebook.

Murió el cantante de tango Chiqui Pereyra

Quién era “Chiqui” Pereyra, el emblema del tango

Ricardo “Chiqui” Pereyra nació el 26 de junio en General Roca, Río Negro. En 1978 participó del reality “Grandes valores del tango”, en donde su talento impactó a los productores que lo sacaron de la competencia para sumarlo como profesional.

Desde allí comenzó su carrera logrando llevar el tango a todo el país. Mientras seguía con el programa hasta 1992, cuando dejó de emitirse al aire.

También formó parte de Botica de Tango, en el que estuvo hasta 1988. En el año 2007, recibió el Premio Santos Vega a mejor intérprete masculino de tango.