Vía Córdoba / Video

J Balvin en las sierras de Córdoba: vacaciones en familia y el video viral con fernet

El cantante colombiano eligió las sierras cordobesas para disfrutar del verano junto a su pareja, la modelo Valentina Ferrer.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

28 de diciembre de 2025,

J Balvin en las sierras de Córdoba: vacaciones en familia y el video viral con fernet
J Balvin está en Córdoba con su pareja cordobesa.

El verano sumó una visita de proyección internacional con la llegada de J Balvin. El músico colombiano optó por las sierras de Córdoba como destino de descanso, priorizando un perfil bajo y el disfrute del tiempo en familia durante la temporada estival.

Video: J Balvin en las sierras de Córdoba

La confirmación de su visita llegó a través de las redes sociales de Valentina Ferrer, su pareja. La modelo compartió un video que retrata una escena típica del verano serrano: una tarde de sol, rodeados de familiares y amigos, en un clima distendido.

En la grabación, que acumuló miles de reproducciones en pocas horas, comienza a sonar el reciente lanzamiento de J Balvin junto a Bizarrap. El cantante aparece en el centro de la escena, sumándose a los festejos con un gesto que despertó simpatía entre los usuarios: un vaso de fernet en la mano, bebida emblemática de Córdoba y parte de la identidad cultural local.

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS