J Balvin en las sierras de Córdoba: vacaciones en familia y el video viral con fernet

El verano sumó una visita de proyección internacional con la llegada de J Balvin. El músico colombiano optó por las sierras de Córdoba como destino de descanso, priorizando un perfil bajo y el disfrute del tiempo en familia durante la temporada estival.

Video: J Balvin en las sierras de Córdoba

La confirmación de su visita llegó a través de las redes sociales de Valentina Ferrer, su pareja. La modelo compartió un video que retrata una escena típica del verano serrano: una tarde de sol, rodeados de familiares y amigos, en un clima distendido.

En la grabación, que acumuló miles de reproducciones en pocas horas, comienza a sonar el reciente lanzamiento de J Balvin junto a Bizarrap. El cantante aparece en el centro de la escena, sumándose a los festejos con un gesto que despertó simpatía entre los usuarios: un vaso de fernet en la mano, bebida emblemática de Córdoba y parte de la identidad cultural local.