Un faro en medio de las sierras de Córdoba: cómo es el lugar que ofrece alojamiento y comidas caseras

Las altas temperaturas son una excusa perfecta para escapar unos días a las Sierras de Córdoba. Ya sea para quedarse unos días o pasar la tarde, hay un particular hotel en medio de la montaña, que ofrece distintas alternativas para disfrutar del entorno natural que lo rodea.

Se trata de El Faro de Carpier, un emprendimiento familiar ubicado en Villa Santa Cruz del Lago, a tan solo una hora de la ciudad de Córdoba. El lugar está inspirado en Casapueblo, ciudad de Uruguay y por eso, cuenta con una estética similar. Sus dueños son de Rosario, hace 12 años se enamoraron de Córdoba y decidieron emprender el negocio serrano.

Cómo es hospedarse en un faro en medio de las sierras

El Faro de Carpier está enclavado en un entorno natural inigualable. Rodeado de naturaleza y con vistas panorámicas a las sierras de Córdoba, el espacio ofrece alojamiento y comidas caseras. Sus visitantes pueden hospedarse o elegir el faro para pasar el día.

Un lugar soñado para disfrutar en las sierras de Córdoba.

El objetivo del complejo es ofrecer tranquilidad y privacidad a quienes lo visiten, por eso El Faro cuenta con cinco departamentos: monoambiente, triple y cuádruple. Asimismo, para el alojamiento, admiten solo personas mayores de 16 años.

El restaurante es abierto a todo el público.

Además de su arquitectura única y la naturaleza que lo rodea, su fuerte también es la cocina. Su restaurante es abierto a todo el público y ofrece un menú exclusivo con platos caseros y desayunos abundantes. Las alternativas van desde pollos gourmet, distintas carnes rojas, pastas y algunas opciones veganas. Para consultas y reservas, se recomienda comunicarse al teléfono 3413-164914 o al correo elfarodecarpier@gmail.com.