Para disfrutar el domingo: 3 rincones serranos para ir a tomar mate en Córdoba

El invierno en las Sierras de Córdoba se presenta como una de las épocas más encantadoras para explorar sus paisajes. Los tonos rojizos, ocres y amarillentos pintan las montañas, y el clima invita a disfrutar de una bebida caliente al aire libre.

Un clásico infaltable de toda salida serrana es detenerse a compartir unos mates a la vera de un río o arroyo, contemplando el entorno natural.

Invierno: 3 rincones para ir a tomar mate

Córdoba cuenta con innumerables rincones serranos para disfrutar con amigos y familia. Estos son tres rincones para ir a tomar mate:

Barrancas Bermejas. Está ubicada en la localidad de Bialet Massé, a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Este imponente cordón montañoso erosionado forma un gran paredón al pie del río Cosquín. Con una extensión de unos 800 metros y una altura estimada en 100 metros, este paisaje rojizo ofrece un contraste único en la región.

Barrancas Bermejas está a pocos kilómetros de la Capital.

Paso de Piedras. Para llegar, hay que tomar un desvío desde la ruta 34 (la que atraviesa las Altas Cumbres) a la altura del kilómetro 46. El trayecto ofrece paisajes típicos de la Pampa de Achala: pastizales bajos, suelo húmedo con musgos y formaciones rocosas de diversas formas. Tras unos ocho kilómetros de recorrido, ideal para admirar el paisaje montañoso, se llega al vado de Paso de Piedras. Allí, el río homónimo brinda múltiples rincones para caminar y disfrutar de sus márgenes, así como para pasar el día.

San Clemente. Es un destino muy popular en esta época del año. Con el río San José atravesando el paisaje, este poblado es un clásico para quienes buscan tomar mates y disfrutar de la tranquilidad y la calidez de las tardes otoñales. Desde el centro del puente, se obtiene la postal típica del pueblo, donde los pinares, las sierras y el río se combinan para crear el ambiente perfecto para desconectarse y disfrutar de unos buenos mates.

Estos tres destinos en las sierras de Córdoba ofrecen la combinación ideal de paisajes y la tradición del mate, invitando a vivir momentos de relax y conexión con la naturaleza.