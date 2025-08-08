Murió el papá de Fabián Cubero: la reacción de Mica Viciconte al enterarse de la triste noticia al aire

En medio del conflicto familiar que sostiene con su expareja Nicole Neumann, Fabián Cubero recibió la peor de las noticias y fue el periodista Fede Flores quien informó al respecto mediante sus redes sociales.

Más exactamente, el profesional en cuestión se hizo presente mediante su cuenta oficial de X para comunicar de forma oficial que el papá de Fabián Cubero falleció y tanto el exfutbolista como su pareja, Mica Viciconte, habrían tomado una decisión de último momento.

Fabián Cubero junto a su padre

Puntualmente, Fede dijo: “Falleció Carlos Cubero, padre de Fabián”. Luego, el periodista se refirió a la decisión que tomó el exdeportista: “En este momento, tanto el jugador como Mica Viciconte están camino a Mar del Plata”.

Por su parte, Fede señaló el momento exacto en el que Mica Viciconte se enteró de lo ocurrido: “Ella estaba en Telefe a punto de entrar al aire, recibió la noticia y se fue”.

Por último, pero no menos redundante, Fede indicó que todavía se desconoce la causa de muerte del papá de Fabián Cubero, pero se espera que, durante las últimas horas, su hijo pueda hablar de ello.

Murió el papá de Fabián Cubero

En tanto la situación se esclarece, es importante mencionar que, tanto Mica Viciconte como Fabián Cubero no han posteado nada en sus redes sociales, mismas que usan a diario para trabajar, entretener y socializar.

De qué trata el nuevo conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

Como la mayoría de padres separados suelen hacer, Fabián Cubero y Nicole Neumann planificaron con anticipación las vacaciones de invierno, para dividir los días que cada cual pasaría con las hijas que tienen en común (Indiana, Allegra y Sienna).

En primera instancia, se supo que Indiana prefirió quedarse en la Argentina, mientras que Nicole viajaba por Europa con Allegra y Sienna. Según la modelo, al momento de retornar al país de residencia, se generó un problema inesperado con los boletos, por lo cual, las menores fueron entregadas a su padre 2 días después de lo pautado.

Debido a dicha problemática, Fabián Cubero inició acciones legales en contra de Nicole Neumann por incumplimiento y pide que le revoquen el permiso de viaje al exterior de las niñas.