Morena Rial fue trasladada a un penal en Magdalena y su situación judicial se complica

Morena Rial volvió a estar en el centro de los medios de comunicación tras ser detenida nuevamente en la noche del lunes 29 de septiembre. La hija de Jorge Rial fue arrestada por incumplir con las medidas judiciales establecidas, por la que quedó en libertad la última vez. Su situación se agravó, y revelaron que fue trasladada a un penal.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

Cabe recordar que More Rial pasó más de diez días en la cárcel en enero al ser acusada de formar parte de una banda delictiva que robaba casas. En ese momento, logró la libertad bajo determinadas condiciones, las cuales no cumplió y este lunes volvió a ser detenida.

La influencer vive una situación crítica, ya que su abogado renunció a defenderla en esta situación. Asimismo, Jorge Rial opinó del su hija y contó que él y Rocío, su otra hija, se hicieron cargo de Amadeo, el bebé de Morena. De igual manera, aseguró que la famosa va a cumplir con la justicia como cualquier “ciudadana común”.

Morena Rial se quedó sin defensa.

En Mujeres Argentinas revelaron que Morena fue trasladada a una cárcel común en Magdalena, cerca de La Plata y su situación es crítica.

El traslado de Morena Rial a un penal común de mujeres

“En este momento está siendo trasladada al penal de Magdalena. Va a ir una cárcel común porque desobedeció un par de cuestiones rutinarias para alguien que tenía la posibilidad de transcurrir las causas en libertad y no las cumplió”, contó el periodista de policiales del programa de El Trece.

Además, revelaron que su amigo y abogado Alejandro Cipolla intentó que Morena no vaya a una cárcel común por su “integridad física”.

De igual manera, el abogado reveló que trabajará para conseguir la prisión domiciliaria basándose en que la influencer tiene un hijo en estado de lactancia. Amadeo cumplirá un año el 6 de octubre.

En diálogo con TN, Cipolla contó sobre otro de los motivos por el que le revocaron la excarcelación: el no ir a terapia ni acercarse al juzgado en las fechas establecidas. “La realidad es que al psicólogo estuvo yendo, no le gustó, se intentó cambiar, pero ninguno la quería atender, eso fue una gran problemática", reveló el abogado y amigo de Morena.