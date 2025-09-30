Morena Rial fue detenida nuevamente: qué pasará con su hijo Amadeo

Morena Rial fue detenida nuevamente el 29 de septiembre. La hija de Jorge Rial había obtenido la libertad bajo fianza, pero la Justicia revocó este beneficio debido a que incumplió las normas de conducta que se le habían impuesto.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

Pía Shaw brindó detalles en el programa A la Barbarossa, citando al abogado Fernando Burlando (quien había gestionado su primera excarcelación antes de distanciarse de ella): “No cumplió con las dos semanas de firmas, no cumplió con la terapia obligatoria, no había presentado una constancia de empleo y le revocaron la excarcelación”. Estas faltas explican por qué la joven perdió el beneficio de libertad.

Dentro de este contexto legal, Burlando se refirió a la posible condena que podría afrontar Morena y especificó quiénes están cuidando a su hijo Amadeo, de once meses de edad.

Qué pasará con Amadeo, el bebé de Morena Rial

El abogado comentó sobre la calificación del delito: “No recuerdo cómo estaba calificado el delito, pero creo que era robo calificado en banda. La pena que le cabría podría ser de 10 años máximo”, precisó el letrado.

Georgina Barbarossa le preguntó directamente: “¿Vos sabés con quién está el bebé?”.

Burlando, entonces, mencionó a Rocío y a Jorge Rial, revelando: “Sé que la hermana de Morena y Jorge asumieron un compromiso muy humano y de interés. Él quería la recuperación de su hija”. Con esta declaración, dejó entrever que el niño, Amadeo, estaría al cuidado de su tía y de su abuelo materno.

El retorno de Morena Rial a prisión subraya la seriedad de su incumplimiento de las normas de conducta impuestas por la Justicia para su excarcelación. Al omitir requisitos como las firmas, la terapia obligatoria y la presentación de una constancia de empleo, la joven perdió el beneficio de libertad.

Según el abogado Fernando Burlando, el caso se calificaría como “robo calificado en banda”, con una pena máxima que podría alcanzar los diez años. Mientras el proceso judicial avanza, las implicaciones personales también son significativas: el bienestar de su hijo Amadeo, quien, según se dejó entrever, ha quedado bajo el cuidado de su tía Rocío y su abuelo Jorge Rial, añade un componente humano y sensible a esta compleja situación legal.