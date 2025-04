Mirtha Legrand recordó que el Papa Francisco le envió una carta: “Nunca pensé que pudiera escribirme”

El Papa Francisco murió el 21 de abril conmoviendo a todo el mundo. El Sumo Pontífice dejó una huella con su predicación y dedicación por los que menos tienen. Las figuras argentinas se despidieron de él y lo recordaron, una de ellas fue Mirtha Legrand, quien reveló el intercambio epistolar con el líder de la Iglesia Católica.

Papa Francisco y la carta a Mirtha Legrand

La famosa conductora salió al aire en su programa y tuvo un homenaje especial para despedir al Sumo Pontífice. En una mesa que tuvo de invitados a Susana Roccasalvo, Adrián Ventura, Federico Andahazi y Ramiro Marra, Mirtha Legrand le dedicó cariñosas palabras al primer Papa argentino.

En la misma línea, la conductora reveló que Francisco le envió una carta de puño y letra hablándole de su pasión por el cine argentino, y recordó las películas que tiene a Mirtha Legrand como actriz.

Mirtha Legrand reveló la carta que le envió el Papa Francisco

“Lamento profundamente la muerte de su santidad, el papa Francisco. Ustedes saben que a mí me mandó una carta hace unos años porque él era muy fanático del cine argentino y había visto una película mía que yo hice con mi hermana, Claro de luna”, recordó la conductora en su programa.

Luego, Mirtha Legrand reveló qué le dijo el Papa Francisco en la carta: “¡Manuscrita! Una carta manuscrita por él y cariñosísima felicitándome. Me decía cosas lindísimas”. La conductora confesó que buscó la carta en su casa y no la encontró: “Yo busqué esa carta en mi casa ayer por toda la casa y no he podido encontrarla. A mí hace unos años me robaron en mi casa, entre ellos me llevaron mi attaché y yo estoy casi convencida que dentro de ahí estaba la carta del papa”.

“He traído una copia del agradecimiento que él me envió porque yo le agradecí tanto a él”, comentó la conductora. “¿Te acordás que te decía él en líneas generales?“, le preguntó Susana Roccasalvo.

Ante eso, Mirtha Legrand reveló: ”Sí. Me decía que la película le había gustado muchísimo y que había visto otra película que hizo Olguita Zubarry, que era una gran actriz de esa época. Abuso de confianza se llamaba la película y también la mencionaba”.

“Se ve que la veía en un cine de flores. Él era, claro, de Flores, pero yo nunca imaginé que pudiera escribirme el Papa elogiando una película mía. Lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Después me mandó otra carta agradeciéndome porque yo lo había saludado. Así que siempre le tuve un gran cariño y una gran simpatía”, resaltó la conductora sobre su recuerdo del Papa Francisco.