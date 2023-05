Michelle Salas se casa: ¿Luis Miguel la llevará hasta el altar?

Michelle Salas anunció su compromiso con Danilo Díaz Granados e inmediatamente se puso en duda si Luis Miguel va a llevar a su hija hasta el altar.Por esta razón, Stephanie Salas, expareja del cantante y madre de la reconocida influencer, aclaró todo al respecto.

“Hija mía, nada me hace más plena que verte feliz! Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado... así que me agarras fuerte”, comentó la cantante y actriz mexicana.

Stephanie Salas, madre de Michelle. Foto: google

Y fue así que descartó por completo que Luismi sea quien camine al lado de su hija Michelle en su camino al altar, ya que será la mismísima Stephanie Salas quien entregará a su hija a su futuro esposo el día de su boda.

Además, en sus redes sociales recalcó: “te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush... En hora buena, mi amor, viva el amor, Felicidades”. La hija del Sol de México, le contestó con otro mensaje: “te amo mami, siempre juntas”.

Michelle Salas junto a Danilo Díaz Granados su prometido Foto: google

Luego de ver estos comentarios, los usuarios de Instagram le pidieron a Michelle que fuera su papá quien la entregue en el altar: “Tu pa te tiene que llevar del brazo... demostrad que sos buena persona y que te lleve él”, “Ojalá en el altar la entregue su papá” fueron algunos de los dichos.

El antes y después de Stephanie y Michelle Salas

El antes y después de Stephanie y Michelle Salas Foto: via pais

QUÉ PASÓ ENTRE MICHELLE SALAS Y LUIS MIGUEL

La modelo es la hija del cantante mexicano y Stephanie Salas, según se sabe el Sol de México estuvo 11 años ausente y alejado de su hija. Recién, cuando Michelle iba a cumplir 18 años, la reconoció como tal.

Luis Miguel y Michelle Salas han tenido una relación padre e hija complicada. Foto: Gentileza

El tema de su relación padre e hija se vio tratada en la serie sobre la vida del actor, donde se muestra desde el nacimiento hasta el momento en el que se confirma que ella es hija del cantante.