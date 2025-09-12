Melody Luz habló sin filtros sobre su relación con el Tucu López y lo expuso con una filosa confesión: “Me cansé”

Aunque Melody Luz ya consolidó su familia junto a su pareja Alex Caniggia, eso no le impide recordar el pasado y, más, cuando este fue tormentoso. La bailarina recientemente confesó cómo fue la relación íntima que tuvo con el Tucu López.

Más exactamente, Melody Luz estuvo como invitada en el programa de streaming de Nazarena Vélez, mismo que lleva por nombre Storytime y se transmite a través de Bondi Live. Allí, la pareja actual de Alexander se sinceró sobre su pasado y realizó una revelación inesperada.

Melody Luz. Foto: captura pantalla.

Qué dijo Melody Luz sobre el vínculo que sostuvo con el Tucu López

En principio, Melody Luz contó que conoció al Tucu López cuando tenía 21 años. Después, la bailarina destacó que ambos se toparon en la obra de José María Muscari, SEX y, desde entonces, nació una fuerte conexión.

Claro que, como en toda relación, Melody Luz y el Tucu López habrían empezado su vínculo de la mejor manera, pero luego ella contó que la situación se volvió tormentosa debido a las actitudes que tenía él con respecto a otras mujeres.

El locutor se encuentra en una delicada situación.

“No la pasé bien con el Tucu López. Por suerte solo estuvimos tres meses”, advirtió Melody Luz en el ya mencionado programa. Aunado a ello, la bailarina sumó: “Habría que preguntarle a las demás chicas su experiencia”.

Si bien Melody Luz no parecía con ganas de querer exponer demasiado, minutos más tarde cedió y expresó: “No era claro ni sincero. Y a mí, como se habrán dado cuenta, no me gusta que me vean la cara de bol…”.

Asimismo, Melody Luz relató los momentos desagradables que vivió con el Tucu López: “Era infiel en mi cara. Era negador y no se animaba a dejarme. Con casi todos los hombres pasa lo mismo, que es ‘yo con todas, vos conmigo’”.

Por último, pero no menos importante, Melody Luz reconoció el gran fallo que hubo en su relación con el Tucu: “No hubo buena comunicación y yo me cansé. No me hizo bien, pero aprendí mucho”. Tras las declaraciones de la bailarina, López no habló al respecto y todo parece indicar que tampoco tendría intenciones de hacerlo.