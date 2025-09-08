“Me destrozó”: la tremenda confesión de Juana Repetto durante su tercer embarazo que conmovió a todos

Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar su tercer embarazo. La famosa que hace cinco meses reveló el fin de su matrimonio con Sebastián Graviotto está en la dulce espera de un nuevo bebé. La actriz ya es madre de Toribio, a quien tuvo por inseminación artificial, y Belisario, fruto de su relación con su ex.

Juana contó en LAM cómo sigue su situación con su ex, quien es el padre de su tercer hijo y él mismo lo confirmó: “¿Qué decirte? Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden".

Luego del boom de la noticia, la influencer mostró su panza de embarazada por primera vez. “Hola, bebé. Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas. ¿Acaso el tercer embarazo se hizo notar rapidísimo?”, escribió la famosa en la foto donde muestra su pancita de embarazada.

El embarazo de Juana Repetto.

La famosa está recién mudada a su casa nueva con sus dos hijos pequeños, lo que es un desafío para ella y su nuevo embarazo. En medio del caos de organizar el hogar, Juana se mostró con lágrimas en los ojos y generó preocupación.

La confesión de Juana Repetto sobre sus hijos en medio de su tercer embarazo

“¿Pueden creer esto? entro a lavarle el pelo y desde el pasillo escucho", escribió Juana en un video, donde se ve a Toribio ayudando a su hermano a lavarse el pelo. Un gesto que derritió de amor a la famosa y no pudo contener su emoción.

“Yo no necesito más nada ni nadie”, agregó en el mismo posteo. Luego, Juana mostró otra gran actitud de su hijo mayor, resulta que mientras ella cambiaba a Belisario, Toro puso la mesa y sirvió agua a su mamá y hermano para la cena.

“Bueno, me destrozó. Es todo y más, hasta nos sirvió el agua", escribió Juana en otra publicación donde se la ve llorando de la emoción.

“Este nivel de hormonas, manejo, me emociona mal”, comentó la influencer. Si bien parecía un mensaje de que no estaba pasando bien, en realidad la famosa estaba emocionada por sus hijos.