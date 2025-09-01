La triste noticia de Juana Repetto tras anunciar su tercer embarazo: “Deshecha”

Juana Repetto anunció sorpresivamente su tercer embarazo. La influencer y actriz se separó en abril de este año de su marido Sebastián Graviotto, con quien tuvo a Belisario, su segundo hijo, ella ya es madre de Toribio. Si bien en un principio se puso en duda quién podría ser el padre del nuevo integrante, hasta que el ex Gran Hermano lo confirmó.

La influencer y actriz usó sus redes sociales para lanzar la bomba sobre su embarazo. “Otras mujeres recientemente separadas. Yo recientemente separada”, escribió Juana en un video donde se la ve haciéndose controles médicos y muestra el test positivo de su embarazo.

La famosa habló con Pepe Ochoa en LAM y contó cómo sigue su situación con su ex y padre de sus dos hijos: “¿Qué decirte? Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden".

El conmovedor posteo de Juana Repetto.

“No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento, por suerte cuidé a Belisario yo sola, muy contenta”, comentó la famosa sobre su nuevo bebé en camino.

Juana acaba de instalarse en su nueva casa que diseñó y mandó a construir para su familia. Allí vive con sus dos hijos y el bebé en camino. La actriz contó a su comunidad el problema de salud que tiene en medio de su embarazo y la vorágine de su mudanza.

El problema de salud de Juana Repetto tras anunciar su tercer embarazo

“Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe. Después tuve febrícula, 37 y medio, pero que para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal. Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha", contó Juana en una historia que subió a Instagram.

“Estaban los chicos cada uno en un lugar de la cama. Se quedaron dormidos con la tele prendida. Un desastre. Es que bueno, mucha cosa, ¿viste? Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque", expresó la famosa sobre el problema de salud que le vino con el anuncio del embarazo.

La hija de Reina Reech resaltó que anunciar la noticia, la mudanza, estar con dos nenes chicos y un embarazo hizo que el cuerpo reaccione y le pase factura.