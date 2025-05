“Me arrepiento”: la dura confesión de Nano de Gran Hermano 2025 sobre su romance con Jenifer Lauría.

A tan solo dos meses de haber iniciado su romance dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), Jenifer Lauría y Nano Vaschetto pusieron punto final a su relación. Fue la propia modelo quien confirmó la separación a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde explicó con sinceridad las razones que los llevaron a tomar caminos diferentes.

“Hoy en día soy una persona con exposición pública, y aunque hay aspectos de mi vida que prefiero guardar, creo que ustedes —que me acompañan desde hace tiempo con tanto amor— merecen saber que mi relación con Nano llegó a su fin”, expresó la exhermanita.

Nano y Jenifer de Gran Hermano 2025

En un principio, se comentó que Nano dejó a la expareja de Ricardo Centurión mediante un mensaje de WhatsApp. Sin embargo, la joven nunca supo el motivo por el cual decidió hacerlo.

Anoche, a través de la clásica caja de preguntas de Instagram, un seguidor le preguntó al galán si se arrepentía de algo, y su respuesta fue contundente: “Haber estado con Jenifer”, lo que dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores. Luego, explicó el motivo detrás de esa declaración.

El descargo de Nano sobre su romance con Jenifer de Gran Hermano 2025

Un seguidor de la plataforma le consultó a Nano “¿Por qué te arrepentís de alguien que dijiste amar mucho?“, por lo que el exparticipante de Gran Hermano fue tajante con su respuesta.

“Lo dije muchas veces antes de encontrarme con ella afuera: no sé si estoy enamorado o es una construcción de haber pasado por una de las pruebas psicológicas más fuertes de mi vida junto a ella”, comenzó diciendo en su descargo.

El descargo de Nano sobre su romance con Jenifer de Gran Hermano 2025.

“Teníamos que conocernos afuera y muchísimas cosas no cuadraron, no éramos compatibles en nada prácticamente. Los dos perdimos la oportunidad de mostrarnos más como jugadores que como pareja adentro de la casa, mi juego giró en base a una ‘venganza’ por ella y por eso estoy arrepentido, no tengo nada contra ella, simplemente no funcionó”, concluyó.

Descargo de Jenifer.

La modelo, al observar semejante rechazo hacia ella, subió una frase con una picante indirecta: “Cuando al malagradecido se le olvida quién lo ayudó, la miseria le refresca la memoria”. Indignada, agregó: “Sin palabras”, en su historia de Instagram.