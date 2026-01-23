Maxi López habló del pedido crucial que le hizo Wanda Nara cuando estalló el escándalo con Icardi: “Se viene un quilombo”

En medio de un nuevo capítulo del interminable “Wandagate”, Maxi López recordó cómo fue para él y sus hijos aquel primer escándalo en que se destapó el engaño de Mauro Icardi con la China Suárez, que todos recuerdan por la explosiva frase de Wanda Nara en Instagram: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

Maxi López y sus tres hijos

El exfutbolista recordó que en aquel momento él estaba con Daniela Christiansson, su actual esposa, y sus tres hijos mayores. Fue entonces cuando recibió el llamado de la conductora, quien le hizo un pedido crucial para resguardar a los menores.

Según López, apenas publicó aquella famosa frase en redes sociales, se comunicó para advertirle que estaba por estallar un verdadero escándalo: “Se viene un quilombo”, dice que le advirtió.

“Sacales los teléfonos”

“Yo estaba cocinando unas pastas con Daniela y los chicos y me llama por teléfono. Me dijo: ‘se viene un quilombo, sacales los teléfonos a los chicos’”, recordó Maxi.

El jugador entendió que podía ser un tema grave, pero se encontraba ante la difícil tarea de dejar sin la “extensión del brazo” a los chicos.

“Entonces me inventé un plan: dije que íbamos a ver películas y también a un salón de juegos, pero con la condición de dejar todos los teléfonos en casa”, reveló este viernes en Sería Increíble, el programa que va por OLGA y al que se sumó este verano.

López dijo que sabía que la relación entre Wanda e Icardi tenía momentos tirantes, pero no se imaginaba algo de esa magnitud.

Sobre aquellos días, completó que si bien podía evitarles conocer lo que estaba pasando a sus hijos por unas horas, tarde o temprano iban a saberlo y sería imposible controlarlo. “Yo siempre me levantaba antes que ellos para hacerles el desayuno. Al día siguiente me levanté y los tenía a todos ahí. Entonces les dije: ‘Bueno, ¿quieren hablar?’”, completó el futbolista.