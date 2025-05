Mauro Icardi se hartó de todo y explotó contra Wanda Nara por sus hijas: “Sacando las caretas”

Mauro Icardi y Wanda Nara viven una escandalosa separación por la división de bienes y la custodia de sus hijas. La expareja es el centro de la atención mediática por todo lo que pasa con ellos. A esto se suma, la China Suárez, actual pareja del futbolista, y quien fue la tercera en discordia en el matrimonio.

A pesar de que la actriz no habla en los medios y prefiere no contestar a las cosas que se dicen de ella. Este martes por la tarde rompió el silencio y salió a contestar a todos lo que la critican por el viaje de ella con Icardi y sus tres hijos.

El fin de semana, la pareja y los hijos de la actriz se mostraron muy felices en los festejos del Galatasaray, club turco del que forma parte Icardi. Lo que fue el centro de comentarios, ya que el futbolista no ve a sus hijas por no cumplir con la orden de restitución impuesta por la Justicia.

La China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

El futbolista se cansó la opinión de todos, al igual que la China Suárez, e hizo un fuerte descargo en redes sociales con palitos para Wanda Nara.

El descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara por sus hijas

“Para tantos que me preguntan por qué mis hijas no estuvieron en los festejos y los de mi pareja sí, acá va... y vamos a ir sacando las caretas que falta poco”, expresó con enojo el futbolista.

“La madre les impide salir del país. La madre me impide hablar con ellas. La madre impide que las vea. La madre recusa jueces porque obviamente no le dan lo que quiere. Hace seis meses que estoy en la Argentina para estar con las nenas y solo las vi un día”, disparó sin filtros Mauro Icardi.

Luego, fue contundente: “Las pericias psicológicas hechas por profesionales dicen que las menores repiten lo que les dice la madre (en criollo, les quema el cerebro)”.

“Incumplimiento de varias órdenes dictadas por el juez; exponerlas constantemente en redes cuando me hizo una denuncia para que yo no las pueda mostrar; falsas denuncias constantemente... y van ¿cuantas?; re vinculación ¿piden? Para todos los que hablan al pedo, no existe ninguna re vinculación porque el vínculo siempre estuvo, sólo es invento y capricho de la madre; ¿seguimos? O con esto basta?", enumeró el futbolista las acciones de Wanda Nara.

Luego Icardi hizo uso de una frase que repite constantemente en el último tiempo: “Falta poco y tendremos la noticia más esperada”.