Matías Alé contó en detalle por qué echó a Alfa, exGran Hermano, de su obra teatral: “Lo desvinculé porque vi cómo...”

Matías Alé encabeza una de las obras teatrales del verano en Mar del Plata, junto a su esposa Martina Vignolo, Carna y Tony Coggi, entre otros. Walter “Alfa” Santiago también era de la partida, hasta hace unos días, cuando fue desvinculado. En las últimas horas, Alé contó qué fue lo que sucedió.

“Alfa fue desvinculado. Lo desvinculamos nosotros. La decisión es absolutamente mía. En resumen: su forma de ser en la Avenida Rivadavia no va de la mano con mi pensamiento de cómo ser con el público”, señaló Alé.

Según el productor, “Alfa” tiene una “forma agresiva, no le gusta que se le acerque la gente, insulta, agrede y a veces tiene exabruptos con las mujeres”.

Pero, además, no es solo su personalidad lo que lo dejó fuera de la obra, sino que como compañero tampoco recibía las mejores devoluciones del resto del staff. “Artísticamente tampoco me está sumando nada, porque es muy difícil trabajar arriba del escenario con él por diferentes motivos en los que no voy a hacer hincapié”, señaló.

En diálogo con MDP|Web, Alé dijo que pese a que se le venía advirtiendo que sus modos podían traerle consecuencia, hubo un episodio que no pudo ignorar. “El detonante final fue un día que yo lo vi, al lado mío, cómo se sacó una persona de encima y le dijo ‘no me toques, que estás transpirado y yo también’. Entonces dije ‘basta’”.

Por qué Alé eligió a Alfa para la obra

En otro orden contó cómo fue que el “exhermanito” se sumó al elenco. “La obra estaba escrita y ya estaba lista para estrenar sin él. Yo lo involucré porque él me pidió trabajo", contó.

“El año pasado él terminó a las piñas con Federico Barón y terminó mal con la producción. Yo le di otra oportunidad. Me enojo conmigo porque fui alertado muchas veces de que no lo traiga, porque muchas personas me lo han dicho”, recordó Alé.

Asimismo, comentó sobre las condiciones en que fue recibido: “Lo traje, le di una oportunidad, le alquilé el departamento que él quiso, le puse un porcentaje de un nivel protagónico, le pagué en tiempo y forma. No funcionó. Necesito correrlo de alguna manera".

Por último indicó que es una persona prepotente “que todo el tiempo está buscando conflicto”. “Él vive del conflicto, es su única herramienta”, dijo. Y cerró: “Más allá de que no me gusta el vínculo que tiene con la gente, me está perjudicando porque el público va a la boletería y dice ‘no quiero verlo a Alfa’”.