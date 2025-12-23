Matías Alé sufrió un incendio en su casa y fue atendido de urgencia: “Una desgracia con suerte”

Matías Alé sufrió un accidente este lunes en su casa y la noticia generó preocupación en el entretenimiento nacional. Según se supo, el actor y su perro tuvieron un principio de incendio en la cocina de su hogar y tuvo que ir a la guardia de urgencia.

El famoso tuvo que ser atendido en el sanatorio Las Lomas en Nordelta, ya que según contaron Matías tenía dificultades para respirar. Estuvo varias horas en observación en la institución de salud.

Matías Alé

El actor estaba en su departamento en Nordelta cuando en la cocina comenzó a incendiarse algo. Su esposa Martina Vignolo no estaba en la vivienda en el momento del fuego, pero sí el perro de ambos Río.

Matías tenía pactado ir a dos programas ese día, y su ausencia generó preocupación. Según contó el actor a Carlos Monti por un mensaje, ya que iba a ir al ciclo televisivo del famoso. “Dejé una caja con pan dulce en una cocina eléctrica y me metí a bañarme para ir a otro programa. Salí de la ducha y el piso de arriba se llenó de humo. Mi perro, en la cama ladrando. Bajé y me encontré con todo el departamento lleno de humo negro“.

“No sé cómo estaba activada una hornalla eléctrica y se prendió fuego la caja y las bolsas”, comentó el actor. “Me desesperé y empecé a tirar agua y bajé al perro y salimos al balcón justo cuando llegaba mi mujer”, sumó Matías a su relato para la revista Pronto.

Así quedó el departamento de Matías Alé tras el incendio

“Recién me dieron el alta y la verdad que fue una desgracia con suerte. Por suerte, a los cinco minutos llegó Marti, me ayudó y empezamos a ventilar el departamento”, expresó el actor. Luego de ventilar y controlar el fuego, fueron a la clínica para hacerse un chequeo tras inhalar humo.

Asimismo, el actor brindó detalles de los estudios médicos: “Fui a la clínica y me hicieron una placa de tórax para ver cuánto humo tenía, me sacaron sangre para el monóxido de carbono en sangre y me dieron oxígeno como por hora y media”.

La palabra de la esposa de Matías Alé tras el incendio en su casa

Martina Vignolo habló en sus redes sociales tras el incendio y contó cómo se encuentra Matías y su mascota. “Estamos bien los tres, un accidente doméstico que nos llevó a la guardia para descartar intoxicación".

De igual manera, la joven agradeció la comprensión de los programas a los que tenían que asistir y la preocupación de sus seguidores. “Gracias a los compromisos que teníamos que supieron entender la situación. Y a los que se preocuparon”.

El incendio se dio en plena mudanza de la pareja a Mar del Plata para hacer temporada teatral.