¡Más enamorados que nunca! Fede Bal y Evelyn Botto, a los besos al aire de OLGA

Fede Bal y Evlyn Botto están saliendo desde hace algunos meses y, si bien la pareja estaba más que confirmada, ahora se mostraron a los besos al aire de OLGA por pimera vez.

La pareja viene de vivir un viaje único en Estados Unidos, ratificando lo que la cantante se animó a decir antes que nadie: son novios. Evelyn comenzó la temporada de verano del programa Tapados de laburo en OLGA y uno de los primeros invitados fue nada menos que Fede Bal.

El actor estuvo invitado este miércoles al ciclo, siendo la primera vez que se mostraba en público y en vivo junto a su flamante novia. En ese contexto hubo besos y profundas demostraciones de afecto.

“Yo no quería problemas”

Fede Bal reconoció que en medio del romance, por el cual Evelyn “hizo mucho más”, “hubo un momento en que la relación se perdía”. “Y yo dije ‘me parece que esto no tiene que irse’. Me di cuenta que estaba para jugar este partido”, aseguró Bal.

Entonces, sin muchos detalles, Botto señaló que ella “no quería problemas”. “Yo dije ‘si esto va a generar un conflicto, me bajo ya’”, enfatizó. Cabe mencionar que al principio de la relación la exnovia de Bal, Sofía Aldrey, señaló que la figura de Evelyn había aparecido hace mucho tiempo, que ella solía “perseguirlo” y que hasta Fede llegó a preguntarle si “le generaba celos” la locutora.

Además, destacaron lo bien que se llevan, las charlas y el “buen sexo” que tienen. “Lo que más me gusta es cómo me trata”, aseguró Evelyn. En tanto él dijo que le gusta “el buen novio que lo hace ser”. ¡Qué viva el amor!