Martín Ku se alejó de las cámaras y abrió su propio local en el barrio Chino: de qué trata

Martín Ku fue uno de los participantes más populares de la edición de Gran Hermano 2023, en el que logró ganarse el cariño del público, tenía destreza para los juegos y buenas estrategias. No obstante, quedó eliminado después de sacar a Furia del reality. A casi dos años de su ingreso, su vida cambio por completo.

El exparticipante llamó la atención ni bien entró en el programa por ser el “primer jugador chino” en el reality. Como a todos los que pasan por la puerta de la competencia, sus vidas cambian y el público elige seguirlos o no. Martín tiene una gran comunidad en redes sociales, que lo sigue desde sus comienzos.

Alejado completamente del mundo que alguna vez buscó, Martín decidió emprender y crear un local en el barrio Chino, esto ligado a sus orígenes y con una idea original.

El emprendimiento de Martín Ku en el barrio Chino

El emprendimiento de Martín Ku en el barrio Chino

El exparticipante abrió “Oh my candy”, un local que se especializa en tanghulus, una golosina típica de China que tiene diversas frutas bañadas con una capa de caramelo.

Un lugar para los miles de visitantes que tiene el barrio por día. Tiene la esencia de ser elaborados con productos originales. También tiene otras especialidades como la “frutilla dubai” y otras opciones que son cuidadas y preparadas de forma original.

Según reveló en la publicación, su socio es su amigo Facundo, quien ingresó unos días al reality, también. En una publicación que hizo en su cuenta, el Chino reflexionó sobre la apuesta, el proceso y todo lo que pasó desde que abrió el local.

“Hace un mes abrimos Oh My Candy y recién ahora estoy tomando dimensión de lo que logramos. Un local que nació entre ideas, trabajo y muchísimas pruebas hasta encontrar nuestros tanghulus, la frutilla dubai, y todo lo que hoy forma parte de la marca”, comenzó su relato.

El emprendimiento de Martín Ku en el barrio Chino

“Este proyecto lo saqué adelante junto a mis socios Facu y Mara, que están en cada detalle, desde elegir las mejores frutas hasta pulir cada receta para que salga perfecta. No fue fácil: hubo nervios, inversión, errores, noches sin dormir y días larguísimos… pero ver a la gente entrar, probar un tanghulu por primera vez o venir especialmente por la frutilla dubai… hace que todo tenga sentido", expresó Martín en la publicación.

Luego, el Chino agradeció a los clientes que ya pasaron por el lugar: “Gracias a todos los que nos acompañaron en este primer mes. A los que ya vinieron, los queremos ver de vuelta. A los que faltan, los esperamos en Oh My Candy para que prueben lo que hacemos con tanto laburo y pasión. Dirección: Blanco Encalada 1800″.