El doloroso mensaje de Marisol, la exnovia de Martín Ku sobre la pérdida de su bebé: “Me dio y me quitó vida...”

Marisol saltó a la fama al ser la pareja de Martín Ku “El Chino” de la edición anterior de Gran Hermano. Su acompañamiento en cada gala y sus campañas para su novio les permitieron hacerse conocida y hoy es una influencer. La pareja se separó tras varias crisis entre ellos, y la pérdida de su bebé.

Tras anunciar su separación en medio de los rumores de infidelidad por parte de El Chino, Marisol volvió a apostar al amor y presentó a su nueva pareja, a menos de un mes de que su ex presente también a su nueva novia.

Martín Ku de Gran Hermano 2024 y Marisol se separaron

Si bien ambos pasaron la página y volvieron a enamorarse, tanto el ex Gran Hermano como la influencer tienen en sus recuerdos la pérdida de su bebé en camino, quien hubiese nacido en estas fechas.

El desgarrador posteo de Marisol para recordar a su bebé con Martín Ku

“Hoy, probablemente, hubiese sido el día más feliz de mi vida. Hoy, lunes 17 de marzo, hubiese nacido Merlín. Me dio y me quitó vida. Llegó por sorpresa. Fue el regalo más dulce y amargo que tuve. Llegó sin imprevisto, pero nunca se terminó de ir”, escribió con tristeza la influencer.

“Y es que existe algo llamado ‘microquimerismo fetal’ que es básicamente células del bebé que se desprenden y viven por siempre dentro de la madre. Pero no es solo por eso que Merlín nunca se fue. Yo a Merlín lo pienso todos los días. Lo llevo a todos lados (...)”, expresó Marisol.

El doloroso mensaje de Marisol para recordar a su bebé con Martín Ku

“Todavía pienso en que podríamos dormir las mejores siestas haciendo cucharita, o que podría enseñarle canciones de Justin Bieber y mirar películas viejas de Disney. Pero no. Merlín vino por un período muy cortito de tiempo. Me dejó cargada de sueños, proyectos y amor. Me dejó el corazón tan roto, que después de eso, nada podía ser lo peor, porque lo peor lo vivo todos los días de mi vida con su ausencia”, agregó la exnovia de Martín Ku.

“Me costó tiempo asimilarlo, pero soy su mamá. Soy mamá. Quizás no lo tengo a upa, ni me despierta a mitad de la noche con sus llantos, pero él me eligió a mí. (...) Y ese, es mi mayor premio y consuelo. Hoy, hubiésemos nacido los dos. Feliz vida eterna, mi amor”, cerró Marisol el doloroso mensaje.