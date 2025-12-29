Marta Fort se sinceró y confesó cómo fue su año en medio de la interna familiar: “Tristeza y depresión”

Martita Fort es una modelo y figura de las redes sociales conocida por ser la hija del recordador Ricardo Fort, y es la hermana melliza de Felipe. La famosa tiene miles de seguidores en sus redes sociales, donde muestra su excéntrica vida como son sus viajes por el mundo y sus lujos. Además, comparte sus reflexiones y experiencias que vive y las cuales muchas veces no son agradables.

Más allá de sus privilegios y fortuna, la famosa sacó a la luz, muchas veces, su angustia, soledad o momentos en los que se siente sola o sin ayuda de su familia. A pesar de que la modelo es muy unida a su hermano mellizo Felipe y a su tío Eduardo Fort, quien volvió a ser padre con Rocío Marengo.

Marta Fort

Con el cierre del año, las personas tienden a recordar los 365 días y reflexionar sobre lo que pasó tanto bueno como malo. En ese sentido, la hija del empresario chocolatero realizó un posteo para contar cómo se siente.

La reflexión de Martita Fort en medio de la interna con su familia

“Este año estuvo lleno de cambios y emociones. Fue el año en el que más maduré y crecí como persona. Me animé a enfrentar problemas y conversaciones que antes temía o evitaba. Disfruté mucho, me reí, viajé y sentí“, comenzó su reflexión Martita.

Marta Fort

Asimismo, la influencer confesó que hubo situaciones en las que no la pasó bien: "También hubo momentos de dudas, tristeza y depresión. Aun así, todo lo que me pasó este año me dejó una enseñanza. Cada experiencia, incluso las difíciles, fueron para bien”.

Para cerrar, Marta agradeció y reflexionó sobre lo que se viene para el 2026: “Gracias a todas las personas que me acompañaron y fueron parte de este proceso. Fue un año intenso, un poco explosivo, pero necesario. Y, al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”.