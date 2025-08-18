Con un patrimonio estimado en millones de dólares, el mediático empresario argentino Ricardo Fort, conocido tanto por su personalidad extravagante como por su emporio chocolatero, dejó un legado que ha generado interés mediático y legal desde entonces, especialmente tras la confirmación de Paloma como su hermana.

Los herederos de Ricardo Fort

Por ley, los beneficiarios directos de la herencia de Ricardo Fort son sus hijos mellizos, Marta y Felipe, quienes en 2013 tenían apenas 9 años. Los niños nacieron mediante gestación subrogada en California, Estados Unidos, en un proceso cuidadosamente planificado por Fort. Según explicó el abogado Mauricio D’Alessandro, en EE. UU. “se rompe absolutamente el vínculo entre quien pone el esperma y quien pone el vientre a efectos de la gestación”. Esto garantiza que la madre subrogada no tenga derechos sobre los niños, evitando complicaciones legales.

Fort se convirtió oficialmente en padre el 24 de febrero de 2004, fecha en la que quedó como único tutor legal de los mellizos. “Tienen todo el amor del mundo, no la necesitan”, declaró el empresario en su momento, haciendo referencia a que los niños no contaban con madre biológica.

Si bien ya Marta y Felipe son mayores de edad, en aquel entonces la administración de los fondos recayeron en su familia cercana hasta que cumplieron los 18.

¿De cuánto dinero era la fortuna de Ricardo Fort?

Aunque la cifra exacta de la fortuna de Ricardo Fort nunca se declaró oficialmente, los expertos estiman un patrimonio de aproximadamente 200 millones de dólares, según publicó en aquella época Diario Uno. Entre sus bienes más destacados se encuentran:

Una mansión en Miami

Un departamento en Belgrano, Buenos Aires

Un Rolls-Royce Phantom limousine

Tres motos Harley Davidson

Un Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé valorado en 600 mil dólares

Un Mercedes Benz y un BMW

Una mansión en Los Troncos, Mar del Plata

Un crucero privado

Además, Fort percibía ingresos mensuales cercanos a 200 mil dólares provenientes de su empresa chocolatera. Para tener una idea de su nivel de gastos y patrimonio, se sabe que, tras la muerte de su padre, el abogado Fernando Burlando cobró 8 millones de pesos por la gestión de los asuntos legales familiares.