Marta Fort habló sin filtro sobre el doble choque que protagonizó en Belgrano.

Un hecho inesperado alteró la tranquilidad del mediodía del sábado 17 de enero en el barrio porteño de Belgrano. Marta Fort estuvo involucrada en un doble siniestro vial ocurrido en la esquina de Migueletes y Olleros, que dejó a una mujer de avanzada edad internada.

El desgarrador relato de Marta Fort sobre su estado de salud: “Tengo afectada la motricidad y la movilidad de la mitad de mi cuerpo”.

Según se informó, la hija de Ricardo Fort fue colisionada en primera instancia por una motocicleta y, instantes más tarde, atropelló a una mujer de 89 años que habría cruzado la calle fuera de la senda peatonal. De acuerdo con lo señalado en el programa que conduce Ángel de Brito, la víctima sufrió una fractura de pelvis y debió ser trasladada a un centro de salud.

Esto fue lo que dijo Marta Fort sobre los dos choques que protagonizó

Luego de la conmoción que generó el hecho, Martita decidió hablar públicamente y dio su versión de lo ocurrido en el programa La Casa de Verano Stream, donde contó paso a paso el momento en el que se dirigía a entrenar.

“Yo estaba yendo al gimnasio y, a tres cuadras, de repente escucho un ‘pa’. Me quedo intentando reaccionar y veo para atrás que había un chico tirado, que me había chocado en moto”, explicó. Según relató, ya circulaba a baja velocidad cuando intentó esquivar un auto que se encontraba estacionado en doble fila. “Había un 208 en balizas que me tapaba la vista. Cuando lo intento sobrepasar por la izquierda, veo recién a la señora casi encima del auto”, agregó.

Ante esa situación, frenó de forma repentina y se produjo el choque. “Yo freno en seco y la señora se agarra del auto. Con el rebote...”, describió, aún afectada por lo sucedido. Además, remarcó un elemento clave que podría resultar determinante para reconstruir el episodio: “Lo que me salvó un poco es que justo había una cámara en vivo grabando. Por suerte se pudo comprobar todo”.