María Julia Olivan es una reconocida periodista argentina que se destaca por dar información de temáticas de actualidad. Hace dos meses, la comunicadora generó preocupación tras contar que fue internada de urgencia por un accidente doméstico que le dejó el 25% del cuerpo comprometido con quemaduras.

María Julia Oliván sufrió un grave accidente doméstico y quedó internada: “Me prendí fuego”

La periodista sufrió el grave accidente cuando intentó encender una estufa en su casa, lo que provocó que se quemara el cuerpo y fuera atendida de urgencia. Desde ese entonces permanece internada, estuvo en terapia intermedia y pasó por más de diez cirugías para intentar recomponer sus piernas y brazos.

María Julia aprovecha su tiempo para reflexionar y comparte en sus redes sociales los pequeños avances que realizar mientras sigue internada. La periodista comenzó la rehabilitación para volver a caminar e intentar de a poco recuperar su vida tras el accidente.

Así volvió a caminar María Julia Oliván

Dos semanas después, María Julia mostró el emotivo video en el que vuelve a caminar con ayuda de una profesional. En el mismo se ve a la comunicadora realizar unos pasos con ayuda de un andador y vuelve a sentarse en la cama.

“Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre de la pierna quemada volvía al lugar del peso de la gravedad. Se volvió hacia su peso de gravedad”, escribió la periodista junto al video.

“Conocí a kinesiología del Hospital Alemán. Pasó una semana después de la primera práctica y fue emocionante haberlo logrado. Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar saber ese número", reflexionó con emoción María Julia.

En el video, se ve a la periodista siguiendo las instrucciones de la kinesióloga y cuando le preguntó cómo se sentía, la comunicadora señaló que “perfecto” y volvió a intentarlo, pese a que la pierna le temblaba.

“Recuperate primero porque es cansador. Ahora estás con adrenalina y no lo estás sintiendo, pero después te va a pasar factura. Es normal que estés mareada por todo el tiempo, que estuviste acostada”, se escucha a la profesional que la acompañaba en la rehabilitación.