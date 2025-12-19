Marcelo Polino habló tras la expulsión de Evelyn von Brocke de Aptra: “Vivo solo y tengo miedo”

La que podía ser una guerra televisiva más, como estamos acostumbrados a tantas otras, terminó en un hecho del que no se tenía recuerdos, al menos en el corto plazo: la expulsión de una periodista de Aptra. Se trata de Evelyn van Brocke, quien fue castigada de esa manera por difundir una supuesta declaración jurada de Marcelo Polino.

Los datos presentados, falsos según el propio periodista, se vinculaba a los bienes y dinero que tiene en su poder el exconductor de Zap.

“Hace 20 días que se está hablando de mi patrimonio en la televisión, de la mañana a la noche. Estoy muy complicado, con las valijas preparadas para ir a debutar el 26 a mar del Plata. De hecho, íbamos a estar anoche ensayando con la puesta de luces y tuve que pedirle a Fátima, que es la directora, correr el día porque para mí era importante estar en la reunión. Esta situación me trajo una serie de problemas", aseguró Polino en diálogo con Intrusos.

Enseguida, se puso a enumerar cómo debió reforzar su sistema de seguridad antes los datos difundidos que, aunque sean falsos, presentan un profundo riesgo para el periodista.

“Me acabo de mudar, vivo solo. Tuve que contratar una persona (de seguridad) porque ensayamos de noche y tengo miedo, a ver si hay alguien. Porque si matan a una jubilada por 300 mil pesos y están diciendo que tengo millones de dólares en mi casa, imagínate el miedo que me da. Ahora estoy tratando de contratar un servicio de alarmas, como son las Fiestas no lo pueden hacer, entonces tengo que buscar un casero que venga los primeros 15 días a esperar la instalación. Innecesario, porque no hice nada", detalló Polino.

“Me encontré en un chat donde se me injurió y se puso una declaración jurada mía. Inclusive tuvo comentarios despectivos, como ‘si no tiene a quien dejarle la herencia, que se pague la obra social’“, señaló en referencia a Von Brocke.

Qué pasó cuando se entero de los dichos de Evelyn von Brocke sobre su patrimonio

Polino recordó que al principio no tomó con seriedad plena lo difundido, hasta que entró en cuenta de lo que esto le podría ocasiones. “Yo no estoy en el chat y, cuando me muestran, yo estaba en Miami. Mis amigos no sabían cómo decirme y cuando lo vi pensé que sería un comentario de ‘lengua larga’, como hacemos todos. Pero al otro día veo que se publica una declaración jurada mía en un programa y estaban diciendo ‘aparte él recibió parte de la herencia de Antonio Gasalla’. Escaló tan alto que lo primero que hice, antes de hablar con ningún programa, fue llamarlo a Luis Ventura y pedirle una reunión con la comisión", recordó.

“Luis absolutamente estuvo de acuerdo y junto con la comisión, que son muy amorosos, me dieron la reunión. Todos me escucharon. Yo no fui a pelear ni nada, solo a decir que pasó esto y a esperar que, como estoy en esta institución, lo resuelvan ellos", agregó.

Acerca de cuál fue la reacción de Evelyn, señaló: “En ningún momento dijo es mentira. Solo me dijo ‘si te estresé con lo que dije, te pido perdón’“.

Y reflexionó: “Esto no es una guerra contra ella. Yo fui a la institución a la que pertenezco a que se solucione el problema. Mis compañeros acompañaron mi planteo y yo me siento muy contento y muy feliz por esa respuesta?.