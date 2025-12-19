Insultaron y empujaron a Evelyn von Brocke en la puerta de Aptra minutos después de su expulsión de la entidad

Evelyn von Brocke y Pilar Smith viven horas incómodas y de tensión, luego de que sus colegas decidieran -por votación- expulsarlas de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.

La reunión definitoria se llevó a cabo este jueves. Von Brocke estuvo presente, no así Smith, a quien el presidente de la entidad, Luis Ventura, le había asegurado que no sería un marco para tomar decisiones.

Finalizada la reunión y una vez que se hizo pública la expulsión de ambas profesionales, Evelyn fue abordada por los cronistas en la puerta de la entidad. Allí expresó sus sensaciones, comentó su malestar y, mientras eso sucedía, tuvo lugar un episodio violento.

“Sos una so...”

El motivo que llevó a que se tome una determinación límite con Evelyn tiene que ver con que, según trascendió, habría publicado en un chat grupal una declaración jurada de Marcelo Polino, a la vez que pedía que se le quite el beneficio de la obra social, considerando sus bienes.

A los miembros de Aptra la actitud no les pareció correcta, por lo que acordaron tomar una resolución conjunta. La periodista, por su parte, alega que se trataba de un chat privado, por lo que nada de lo que se dijera allí debía difundirse. “No se tuvieron en cuenta varios puntos del estatuto, por eso mi abogada va a trabajar en la apelación”, dijo.

Mientras todo esto transcurría se escuchaban gritos que venían desde el interior del edificio. “Sos una sor...”, le decían. “Así hablan los socios de Aptra”, se apresuró a decir Evelyn y la respuesta no tardó en llegar: “¿Y vos hablás bien, no?“.

La misma persona que gritaba desde adentro, una mujer que por el momento no fue identificada, salió del lugar y sin miramientos empujó a Von Brocke que estaba en la puerta. Una manera bastante agitada de terminar 2025 en la asociación, que tuvo muy probablemente el año más movido de los últimos tiempos.