Luego del reclamo público de Soledad Aquino a sus hijas, Cande Tinelli respondió con una preocupante frase: “Sufro”

Si bien hace unos días Marcelo Tinelli compartió una foto familiar con sus cinco hijos, dando cuenta de que la familia se habría reencauzado por el camino de la armonía luego de meses agitados, en las últimas horas estalló una nueva interna.

Sucede que Soledad Aquino, la primera exesposa del famoso conductor y madre de Micaela y Candelaria, realizó un posteo apuntando contra sus dos hijas y desató un nuevo escándalo.

“Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto”, expresó con angustia en una foto en la que aparece junto a sus hijas.

El mensaje de Soledad Aquino contra sus hijas

En la misma publicación, la exesposa de Tinelli agregó a su descargo: “¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo y seguiré siendo parte del silencio eterno”.

De esta forma, Soledad dejó en claro cómo se siente por la relación con sus hijas y dejó un palito por el vínculo que mantienen con Tinelli, ahora que están todos los hermanos unidos.

La respuesta de Cande Tinelli a los dichos de su madre

De las dos chicas, Micaela es quien suele guardar un perfil más bajo. No es el caso de Cande, quien responde sin pelos en la lengua. Esta vez, no fue la excepción.

“Pobre tu madre, mendigando amor de ustedes y ustedes ni pelota. Dan vergüenza”, comentó una usuaria en redes a un posteo de Cande.

Cande Tinelli, sobre el reclamo de su madre

La joven modelo y cantante arrobó a la persona y dijo haberle “respondido por privado”, acompañando el mensaje con dos emojis amorosos, como quien diría “en son de paz”.

No obstante, su reflexión respecto de los dichos de su madre fue no solo contudente sino que preocupante, ya que la hija de Tinelli pareciera estar ocultando algo que sabe en relación a su madre. “Diría muchas cosas sobre esto. Porque en cada posteo o descargo que hace mamá, sufro por ella”, escribió la joven.