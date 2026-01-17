Milett Figueroa rompió el silencio y aclaró su situación sentimental con Marcelo Tinelli

En medio de las versiones que daban por terminada la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, información que había trascendido horas antes a partir de lo que contó Pepe Ochoa, la modelo decidió salir a aclarar su situación sentimental y poner fin a las especulaciones.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Esto fue lo que dijo Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa

La encargada de compartir su palabra fue Majo Martino, quien reveló el mensaje que recibió de Milett y lo leyó en vivo en Sálvese Quien Pueda: “Me dice ‘Gracias por preguntar, seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Tinelli) también”.

Además, lejos de esquivar el tema, Milett explicó que la distancia actual se debe a compromisos laborales y llevó tranquilidad respecto al vínculo con el conductor: “Yo estoy grabando por aquí, estoy en Perú, pero termino y vuelvo”.

Milett Figueroa bailó el "reguetón hot" y Marcelo Tinelli apenas pudo tolerarlo

Por último, la modelo remarcó que el propio Tinelli también se mostró sorprendido por los rumores y desmintió cualquier conflicto en la pareja: “Marcelo tampoco entiende por qué está diciendo eso”, concluyó Milett, de manera tajante.

