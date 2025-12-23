Salió a la luz la millonaria cifra que debe pagarle Marcelo Tinelli a una exempleada por una demanda laboral

Marcelo Tinelli es uno de los nombres más escuchados de los últimos meses cuando salió a la luz la interna familiar que enfrenta él y su familia. Esto fue cuando su hija Juanita denunció amenazas de muerte y realizó un descargo contra su papá por las decisiones que tomó, las cuales provocaron esa situación.

Tras la polémica que se generó en su familia, se supo que el conductor tiene una deuda millonaria con un empresario importante del país y que no estaba todo bien con sus cinco hijos. Luego, Tinelli bajó su perfil y dejó su programa de streaming para enfocarse en reparar los problemas personales.

Marcelo Tinelli en una nueva demanda.

Ahora salió a la luz un nuevo problema financiero que enfrenta el productor. Se trata de una demanda millonaria que le hizo una exempleada de años de su productora.

Revelaron la deuda millonaria que debe Marcelo Tinelli

Según reveló Fernanda Iglesias en Tarde o Temprano (El Trece), la mujer de nombre María Vilariño, quien fue su histórica vestuarista por años, le realizó una demanda laboral por haber sido despedida sin recibir la indemnización correspondiente.

La mujer pidió una millonaria suma al conductor que se suma a los problemas económicos que ya tiene. Según contó la periodista, María trabajó durante años con Tinelli y un día fue despedida sin recibir el pago correspondiente por los años de servicio.

Marcelo Tinelli. Foto: captura pantalla.

“María Vilariño es una de sus más antiguas colaboradoras de la época de Telefe y VideoMatch. Ella fue la encargada de cambiarle el look y lo empezó a vestir muy bien. María era de extrema confianza. Todos los trajes divinos que usó durante muchos años era idea de ella. Trabajaban muy bien y ella lo tenía impecable”, contó la periodista en el programa.

Luego, la panelista reveló cómo fue el momento en que el conductor la cambio por Cristian, su nuevo estilista. “Sus hijas le empezaron a meter a Cristian, y él cada vez se fue alejando más de María, cada vez menos trabajo y, en un momento, la despidió cuando ella ya se había jubilado, entonces no le pagó indemnización. Y María lo demandó y llegó a un acuerdo con Tinelli, por lo que le tiene que pagar 90 millones de pesos”, contó Fernanda sobre el acuerdo al que llegó Tinelli.