Diego Brancatelli es el nuevo foco de conversación por su vida personal. En los últimos días, se conocieron unos chats subidos de tono entre el periodista y Luciana Elbusto que generaron sumo revuelo. “Me quedé pensando en lo rica que estabas (...) Con que ganas de la co**, me podría quedar 1 hora (...) Te clavo cuando podamos. Se me eriza la piel de recordar”, expresó el comunicador en los chats.

Los picantes chats entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto.

Pese a que ambos en un principio negaron su romance, Luciana Elbusto confesó la realidad de su vínculo en el programa “A la tarde”. "No tengo nada que ocultar. Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción (...) Empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días (...) Cuando pasás tantas horas al aire, o produciendo, es inevitable conocerse más allá de lo que se ve. Con Diego compartimos valores, miradas sobre muchas cosas, y eso te va acercando”, expresó la comunicadora.

Tras sus dichos, Luciana Elbusto se habría visto afectada tanto a nivel personal y profesional. Esto último se dio a conocer con la decisión que habrían tomado desde ISPA, su lugar de trabajo actual.

¿Luciana Elbusto fue suspendida de su trabajo?

La modelo anunció su nuevo panorama laboral durante su participación en LAM. Allí, reveló que fue suspendida de su trabajo tras faltar para estar en América TV por el programa de Ángel de Brito y Yanina Latorre. “Estoy suspendida porque vine acá”, detalló.

Al confirmar su suspensión, De Brito habló con Diego Suárez, conductor en el programa donde trabaja Elbusto, para conocer las razones detrás de esa decisión. “Lamento mucho la situación, son decisiones del canal”, aseguró.

Pese a no brindar mucha información del tema, apuntó contra la periodista en vivo por comunicarle su romance con Diego Brancatelli a todos los programas, salvo el suyo. “Me sentí traicionado porque nunca pude entender que, de las 8 de la mañana a 8 de la noche, ella tomó una decisión en la que yo quedé como un b*ludo (...) Yo la apoyé en todo en este momento”, masculló.

"No se lo oculté a él, ni mis amigas sabían (...) Para ellos quizás les fallé, pero yo tenía una palabra con Yanina hace un tiempo", aseguró Luciana Elbusto en su defensa.

La reacción de C5N a la polémica de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto

Desde otro aspecto, Diego Brancatelli también tendría roces con C5N, canal donde trabaja. Luego de que Elbusto blanqueara su relación, el periodista ingresó enojado a las oficinas del medio. Incluso, habló con las autoridades del canal para que no se discutiera el tema en los programas. “Branca lejos de estar mal, está furioso (...) Habló con las autoridades del canal, ha pedido cochera privada y se la han dado porque hay mucho acoso”, expresó el panelista Daniel Fava.

Pese a los pedidos realizados por Diego Bracatelli para que no se discuta sobre el tema, el canal habría tomado una tajante decisión: no darle una cochera privilegiada para evitar las notas de prensa por parte de diferentes medios.

“Hace días viene pidiéndolo hacer el tema en su programay se lo están respetando (...) La producción le soltó la mano y el auto de Diego Brancatelli está en la puerta del canal, en la vereda. No le dieron la cochera de privilegio que estaba teniendo”, cerró el cronista.