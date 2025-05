Después de varias semanas marcadas por rumores, teorías encontradas y una fuerte atención mediática, finalmente Luciana Elbusto rompió el silencio. En medio del escándalo que salpicó a Diego Brancatelli y que involucró presuntos chats filtrados, la periodista decidió dar su versión de los hechos y ponerle palabras a una historia que hasta ahora solo circulaba en versiones no confirmadas.

Luciana Elbusto rompió el silencio sobre su relación con Diego Brancatelli

En una entrevista íntima, sin restricciones y con total honestidad con la revista Paparazzi, Elbusto se refirió por primera vez de manera profunda al tipo de vínculo que la une con el panelista de C5N y empresario gastronómico. Lejos de eludir el tema, se mostró dispuesta a hablar, dejando en claro que su intención no es generar más polémica sino esclarecer lo que realmente ocurrió entre ellos.

Luciana Elbusto habló sobre su vínculo amoroso con Diego Brancatelli

Luciana fue contundente al comenzar su relato: “No tengo nada que ocultar. Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción”, aseguró. Al hablar del vínculo con Diego Brancatelli, detalló que todo surgió de manera natural en el ámbito laboral. “Empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días”, explicó, dejando en claro que la conexión entre ambos se construyó desde el trabajo compartido y la afinidad profesional.

De acuerdo con Elbusto, la conexión con Brancatelli fue instantánea en el plano profesional, pero con el correr del tiempo esa relación fue transformándose en algo más íntimo. “Cuando pasás tantas horas al aire, o produciendo, es inevitable conocerse más allá de lo que se ve. Con Diego compartimos valores, miradas sobre muchas cosas, y eso te va acercando”, expresó, dejando entrever que el lazo entre ambos trascendió lo estrictamente laboral.

“No me molesta que se hable, pero me interesa que se diga la verdad. No somos una pareja escondida ni estamos jugando a las escondidas con nadie. Lo que pasa entre nosotros es natural, maduro y desde un lugar de respeto”, reveló.

La periodista rompió el silencio y compartió su visión en una nota exclusiva con Paparazzi: “Se dijeron muchas cosas, y me sentí muy juzgada. Mi postura en todo esto fue la del silencio, pero como trabajo de esto me pareció que era momento de responder”.

Además, Elbusto reconoció el impacto emocional de los últimos días: “Fue una semana muy difícil, pero hoy estoy hablando acá por respeto a Paparazzi y al Grupo Atlántida. Nunca supe muy bien cómo manejarme porque lo más importante para mí es mi familia", expresó con sinceridad.