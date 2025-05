Después de varias semanas marcadas por rumores, teorías encontradas y una fuerte atención mediática, Luciana Elbusto rompió el silencio. En medio del escándalo que salpicó a Diego Brancatelli y que involucró presuntos chats filtrados, la periodista decidió dar su versión de los hechos y ponerle palabras a una historia que hasta ahora solo circulaba en versiones no confirmadas.

Luciana Elbusto rompió el silencio sobre su relación con Diego Brancatelli

"No tengo nada que ocultar. Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción”, aseguró. Al hablar del vínculo con Diego Brancatelli, detalló que todo surgió de manera natural en el ámbito laboral. “Empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días”, explicó durante su entrevista con Paparazzi sobre su romance con Brancatelli.

Sus primeras declaraciones causaron sumo revuelo en los medios de comunicación. Es por ello que Luciana decidió aclarar todo en el programa de Yanina Latorre “Sálvense Quien Pueda” por América TV.

Luciana Elbusto habló sobre su vínculo amoroso con Diego Brancatelli

La comunicadora habló con la contadora pública en su programa de televisión. Allí, explicó que si bien su vínculo con Diego Brancatelli fue real, los chats filtrados en los medios eran falsos y coincidían con la fecha en que le robaron el teléfono. “Si bien los chats no eran los reales (...) Yo no negué el vínculo”, comenzó diciendo la modelo.

Seguidamente, aseveró que el posible hackeo que padeció que podría estar involucrado con Diego Brancatelli. “Estoy segura de que esto fue para Diego (...) Yo tengo miedo de hasta dónde se hayan metido", relató.

“¿Por qué yo ahora lo filtraría? Ahí quedó horrible de filtrar una conversación de ese nivel. Lloro porque siento vergüenza por mi familia (...) lloro porque se expuso mi vida privada (...) Yo lo cuidé mucho de que no se filtrara“, confesó con cierta pena.

Finalmente, Luciana Elbusto reconoció que Diego Brancatelli se habría enojado con ella por blanquear su romance: “Si seguro (sobre la molestia de Diego) Decidí hablar porque estaba en juego mi imagen. Estaba quedando en un papel horrible donde nadie quuiere meterse en una pareja, pero nadie entra donde no te dejan entrar. Yo lo cuidé de mi parte, y si el lo filtró, el no cuidó a su mujer".