Los médicos evalúan una nueva operación a Thiago Medina mientras permanece internado: qué cirugía le practicarían

A dos semanas del grave accidente que lo mantiene hospitalizado, Thiago Medina continúa en estado delicado y pelea por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El ex Gran Hermano, que alcanzó la popularidad gracias a su paso por el reality, continúa internado en terapia intensiva con un estado delicado y complicaciones pulmonares.

Un médico habló sobre la situación del pulmón de Thiago Medina y explicó la gravedad

El martes por la noche sufrió una crisis respiratoria que preocupó al equipo médico. Tal como informó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), los especialistas realizaron un ateneo para evaluar la situación y decidir cómo avanzar con su tratamiento.

La cirugía que le practicarían a Thiago Medina

Entre las opciones que evalúa el equipo médico, se encuentra la posibilidad de practicarle una traqueostomía con el objetivo de que sus pulmones puedan comenzar a trabajar de manera independiente.

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, señaló Pía.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

Y sumó: “Pudo salir de esa crisis y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar… porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”, explicó la periodista.

Hasta el momento, no presentó fiebre y los médicos siguen aplicando distintas maniobras de asistencia, como modificar su posición y ajustar los tratamientos.

Una tarotista predijo cómo será la recuperación y el futuro de Thiago Medina tras su accidente.

“Todo esto que tiene que ver con la terapia intensiva que está muy bien cuidado y por los médicos, por eso se toman entre varios decisiones que sí o sí tienen que ver cómo continúa su salud”, detalló Shaw.