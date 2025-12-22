Christian Petersen es un reconocido chef y figura de la televisión argentina. El cocinero vive un momento delicado de salud, ya que está internado en grave estado tras descompensarse en una excursión de ascenso que realizaba hacia el volcán Lanín en la Patagonia Argentina.

Según trascendió, el cocinero formaba parte de una actividad de ascenso hacia el volcán, acompañado de su esposa, cuando se descompensó y debió ser rescatado de urgencia con un protocolo establecido para este tipo de excusiones.

Desde que salió a la luz, el problema que sufrió el chef en la altura, surgieron diferentes versiones sobre el hecho. Ahora, contaron su parte de la historia los guías que lo acompañaron en la travesía a la montaña.

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) publicó un comunicado oficial en sus redes sociales en el que explican cómo fue el minuto a minuto de la aventura del cocinero con destino al volcán.

La palabra de los guías que estaban con Christian Petersen en la excursión

“Cristian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, comenzó el comunicado de la institución.

“Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio. Cerca de las 00:00 hs se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo”, agregó la asociación sobre la actitud del cocinero.

Luego, AAGM reveló que tras hablar con el chef, se decidió que “descendiera”. “Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo. Alrededor de las 04:00 hs se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación”.

“Aproximadamente dos horas después, Cristian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”, señalaron desde la asociación.

En ese sentido, informaron que el chef descendió “en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV”. De esta forma, refutaron la versión de que Christian se descompensó en la altura, por lo que fue posterior a la excursión.